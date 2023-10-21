Килман: Дедушке предложили место в Лондоне, однако он не захотел уехать из Киева

Центральный защитник "Вулвергемптона" Макс Килман рассказал об истории своей семьи.

“Мой папа был неумолим во всем, что делал. Его семья переехала из Украины в США, но он приехал в Лондон сам, начал работать в ресторане и пробился вверх. Его менталитет заключался в том, чтобы просто работать и никогда не сдаваться.

Это ценности, которые дал мне мой отец. Мой маршрут следовал из любителей. Были моменты, когда футбол, возможно, не казался моим путём, поэтому я должен был продолжать работать. Это то, чему я научился от своего отца. Продолжайте упорно работать.

Дедушке по линии матери предложили место в муниципальном имении в Лондоне, и это удивительное предложение. Моя мама говорила: "Давай", но он сказал, что нет. Он хочет быть в Киеве. Он прожил там всю свою жизнь и сказал, что если ему придется умереть, он хочет быть там, где родился и вырос.

Там вся мамина семья. У всех есть позиция: "Мы хотим быть здесь". Я знаю, что Киев немного безопаснее, но я бы не чувствовал себя в безопасности. Они должны быть очень осторожны, когда выходят на улицу, потому что никогда не знаешь, когда могут быть бомбы.

Зинченко так много сделал для Украины... Он невероятный представитель страны. Он очень гордится своей страной и всегда это показывает”, - сказал Килман.