Менеджер Фьюри о бое с Усиком: Мы по полной готовимся на 23 декабря

Менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Спенсер Браун заявил, что его подопечный готовится выйти на ринг против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) 23 декабря этого года. Его слова цитирует Boxing King Media:

– Ключевой частью соглашения есть то, что вы сказали, что бой состоится 23 декабря. Но Усик вышел и сказал, что ему нужен 14-недельный тренировочный лагерь. Так насколько это точно?

– Я могу заверить вас, что это не так. Вчера вечером я разговаривал с его менеджерами об этой ситуации. Так поступили Фрэнк и Джордж Уоррены. У нас были длительные разговоры, но это не так, и мы по полной готовимся к 23 числу.

– Есть предположение, что бой Криса Юбенка-младшего и Конора Бена может состояться в этот день.

– Это отличное сражение и хорошее сражение для разминки, но мы смотрим на бой поколения. Поединок, который не состоится через 20 лет, не повторится, вероятно, еще 20 лет, если такое сражение вообще еще когда-нибудь состоится. Так тяжело это сделать.

Это минное поле, и вам нужны конкретные ингредиенты, чтобы из этого испечь торт. На данный момент Фрэнк Уоррен выполняет отличную работу, как и его сын Джордж. Они делают отличную работу. Сейчас я могу вам категорически сказать, что мы нацелены на 23 декабря, поэтому больше нас никто не волнует, – сказал Браун.