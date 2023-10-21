Россияне нанесли ракетный удар по терминалу Новой почты на Харьковщине
Есть погибшие...
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Вечером 21-го октября россияне нанесли очередной удар по Харьковской области. На этот раз российская ракета ударила по терминалу "Новой почты".
Сообщается, что есть погибшие. По состоянию на данный момент известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, продолжается спасательная операция.
"Нужно увеличивать давление на государство-террориста. Нужно ежедневно отвечать на российский террор нашими результатами на передовой. Нужно укреплять единение мира в противостоянии террору еще больше. И мы это делаем. России ничего не удастся достичь террором и убийствами. Конец для всех террористов один: ответственность за содеянное", - прокомментировал ракетный удар россиян президент Украины Владимир Зеленский.
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