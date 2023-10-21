Россияне нанесли ракетный удар по терминалу Новой почты на Харьковщине

Вечером 21-го октября россияне нанесли очередной удар по Харьковской области. На этот раз российская ракета ударила по терминалу "Новой почты".

Сообщается, что есть погибшие. По состоянию на данный момент известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, продолжается спасательная операция.