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Россияне нанесли ракетный удар по терминалу Новой почты на Харьковщине

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Есть погибшие...

Россияне нанесли ракетный удар по терминалу Новой почты на Харьковщине

россми

Новина українською

Вечером 21-го октября россияне нанесли очередной удар по Харьковской области. На этот раз российская ракета ударила по терминалу "Новой почты".

Сообщается, что есть погибшие. По состоянию на данный момент известно о 13 пострадавших. На месте работают все службы, продолжается спасательная операция.

"Нужно увеличивать давление на государство-террориста. Нужно ежедневно отвечать на российский террор нашими результатами на передовой. Нужно укреплять единение мира в противостоянии террору еще больше. И мы это делаем. России ничего не удастся достичь террором и убийствами. Конец для всех террористов один: ответственность за содеянное", - прокомментировал ракетный удар россиян президент Украины Владимир Зеленский.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Zelenskiy / Official

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