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Силы обороны ликвидировали за сутки около тысячи россиян. Генштаб подытожил потери окупантов

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18 танков и 15 артиллерийских систем уже не помогут захватчикам

Силы обороны ликвидировали за сутки около тысячи россиян. Генштаб подытожил потери окупантов

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

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Украинские защитники ликвидировали 980 человек. Также они уничтожили 79 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 293 830 (+980) человек,
  • танков ‒ 5081 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 9631 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 7032 (+15) ед,
  • РСЗО – 825 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 549 (+1) ед,
  • самолетов – 320 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5339 (+9),
  • крылатых ракет ‒ 1535 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9404 (+13) ед,
  • специальной техники – 991 (+1).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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