Силы обороны ликвидировали за сутки около тысячи россиян. Генштаб подытожил потери окупантов
18 танков и 15 артиллерийских систем уже не помогут захватчикам
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
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Украинские защитники ликвидировали 980 человек. Также они уничтожили 79 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 293 830 (+980) человек,
- танков ‒ 5081 (+18) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 9631 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 7032 (+15) ед,
- РСЗО – 825 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 549 (+1) ед,
- самолетов – 320 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5339 (+9),
- крылатых ракет ‒ 1535 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9404 (+13) ед,
- специальной техники – 991 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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