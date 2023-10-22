Число погибших из-за удара по терминалу Новой почты на Харьковщине возросло до шести человек
Также уже известно о 16 раненых
ДСНС
Ночью россияне нанесли удар ракетой С-300 по терминалу "Новой Почты" на Харьковщине. Утром пресс-служба полиции области обновила информацию об инциденте.
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Пока известно о шести погибших в результате попадания ракеты. Также количество раненых выросло до 16 человек.
В "Новой почте" сообщили о том, что сирена воздушной тревоги прозвучала за секунду до удара. Из-за этого работники не смогли скрыться в укрытиях. Компания объявила день траура по погибшим работникам.
На данный момент разбор завалов продолжается.
Добавим, что этот инновационный терминал Новой Почты на Харьковщине был вторым по величине среди всех, что есть в компании. Его открыли в конце 2020 года.
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