Число погибших из-за удара по терминалу Новой почты на Харьковщине возросло до шести человек

Ночью россияне нанесли удар ракетой С-300 по терминалу "Новой Почты" на Харьковщине. Утром пресс-служба полиции области обновила информацию об инциденте.

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Пока известно о шести погибших в результате попадания ракеты. Также количество раненых выросло до 16 человек.

В "Новой почте" сообщили о том, что сирена воздушной тревоги прозвучала за секунду до удара. Из-за этого работники не смогли скрыться в укрытиях. Компания объявила день траура по погибшим работникам.

На данный момент разбор завалов продолжается.

Добавим, что этот инновационный терминал Новой Почты на Харьковщине был вторым по величине среди всех, что есть в компании. Его открыли в конце 2020 года.