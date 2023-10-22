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Украинская ПВО ночью уничтожила три Шахеда и одну ракету

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Очередная атака российских оккупантов

Украинская ПВО ночью уничтожила три Шахеда и одну ракету

Генштаб

Новина українською

Ночью с 21 на 22 октября россияне атаковали Украину ударными БПЛА, управляемыми авиационными и зенитными ракетами.

Украинскому ПВО удалось сбить три беспилотных типа Shahed-136/131. Также защитники уничтожили одну управляемую авиационную ракету X-59.

За минувшие сутки на Юге Украины также были уничтожены три ударных БпЛА типа Ланцет.

Напомним, что россияне ночью также атаковали терминал "Новой Почты" в Харьковской области. Известно о шести погибших.

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В статье: Shahed-136 война с россией
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Источник:
Ukraine Now

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