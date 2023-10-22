Украинская ПВО ночью уничтожила три Шахеда и одну ракету
Очередная атака российских оккупантов
Генштаб
Ночью с 21 на 22 октября россияне атаковали Украину ударными БПЛА, управляемыми авиационными и зенитными ракетами.
Украинскому ПВО удалось сбить три беспилотных типа Shahed-136/131. Также защитники уничтожили одну управляемую авиационную ракету X-59.
За минувшие сутки на Юге Украины также были уничтожены три ударных БпЛА типа Ланцет.
Напомним, что россияне ночью также атаковали терминал "Новой Почты" в Харьковской области. Известно о шести погибших.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Ukraine Now
Популярное сейчас
- Динамо Киев - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 22.10.2023
- Хавбек Челси – о голе Мудрика: Если он пробивал, то должен отдать ему должное
- Ротань: Тяжело комментировать, когда ты проигрываешь не по игре
- В США назвали количество переданных ракет ATACMS Украине
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн