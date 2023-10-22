Цуренко проиграла в полуфинале турнира в Монастире
Сражения за титул не будет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №34) проиграла в матче 1/2 финала турнира серии WTA 250 в Монастире (Тунис).
В полуфинальном поединке наша спортсменка уступила представительнице Италии Жасмин Паолини (WTA №30).
Счет матча 2-1 (6-4; 4-6; 6-2) в пользу итальянки, в активе которой 1 подача на вылет, 6 подряд выигранных очков, 8 из 17 использованных брейков, 19 из 24 отыгранных брейков и 4 двойные ошибки .
В решающем поединке за главный титул соревнований Паолине сыграет против Элиз Мертенс (WTA №36) из Бельгии.
Для Цуренко этот полуфинал был третьим в сезоне и 13-м в карьере (по этому показателю она
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