Цуренко проиграла в полуфинале турнира в Монастире

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №34) проиграла в матче 1/2 финала турнира серии WTA 250 в Монастире (Тунис).

В полуфинальном поединке наша спортсменка уступила представительнице Италии Жасмин Паолини (WTA №30).

Счет матча 2-1 (6-4; 4-6; 6-2) в пользу итальянки, в активе которой 1 подача на вылет, 6 подряд выигранных очков, 8 из 17 использованных брейков, 19 из 24 отыгранных брейков и 4 двойные ошибки .

В решающем поединке за главный титул соревнований Паолине сыграет против Элиз Мертенс (WTA №36) из Бельгии.