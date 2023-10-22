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Молчанов побеждает в финале парного Стокгольма

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Поздравляем с титулом

Молчанов побеждает в финале парного Стокгольма

Фото: Tennis World

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Денис Молчанов победил в финале парного турнира серии АТР 250 в Стокгольме (Швеция). В решающем матче за главный титул соревнований он вместе со своим партнером по команде, казахом Андреем Голубевым одолели пару Юки Бхамбри/Джулиан Кэш (Индия/Великобритания).

Счет матча 2-0 (7-6; 6-2) в пользу триумфаторов соревнований. Поединок длился чуть больше 1,5 часов.

В активе украинца в этом сезоне уже есть два титула на турнирах класса челленджер. На уровне АТР эта парная победа стала второй для нашего спортсмена в карьере.

Напомним, что ранее Цуренко проиграла в полуфинале турнира в Монастире.

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В статье: Денис Молчанов
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