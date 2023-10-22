Молчанов побеждает в финале парного Стокгольма
Поздравляем с титулом
Фото: Tennis World
Украинский теннисист Денис Молчанов победил в финале парного турнира серии АТР 250 в Стокгольме (Швеция). В решающем матче за главный титул соревнований он вместе со своим партнером по команде, казахом Андреем Голубевым одолели пару Юки Бхамбри/Джулиан Кэш (Индия/Великобритания).
Счет матча 2-0 (7-6; 6-2) в пользу триумфаторов соревнований. Поединок длился чуть больше 1,5 часов.
В активе украинца в этом сезоне уже есть два титула на турнирах класса челленджер. На уровне АТР эта парная победа стала второй для нашего спортсмена в карьере.
Напомним, что ранее Цуренко
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