Молчанов побеждает в финале парного Стокгольма

Украинский теннисист Денис Молчанов победил в финале парного турнира серии АТР 250 в Стокгольме (Швеция). В решающем матче за главный титул соревнований он вместе со своим партнером по команде, казахом Андреем Голубевым одолели пару Юки Бхамбри/Джулиан Кэш (Индия/Великобритания).

Счет матча 2-0 (7-6; 6-2) в пользу триумфаторов соревнований. Поединок длился чуть больше 1,5 часов.

В активе украинца в этом сезоне уже есть два титула на турнирах класса челленджер. На уровне АТР эта парная победа стала второй для нашего спортсмена в карьере.