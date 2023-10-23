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Динамо проиграло Днепру-1, Довбик забил два гола за Жирону. Главные новости за 22 октября

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А также победа Барселоны и победы Полесья с Рухом

Динамо проиграло Днепру-1, Довбик забил два гола за Жирону. Главные новости за 22 октября

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 22 октября

Днепр-1 взял три очка в игре с Динамо

Одиннадцатый тур украинской Премьер-лиги закончился победой СК "Днепр-1" над "Динамо" в Киеве. Единственный гол в матче забил Алексей Гуцуляк. До выхода Никола Шапаренко "Динамо" имело ощутимые проблемы с созданием моментов, и в итоге киевляне остались ни с чем. Луческу после матча признал, что ему пока не удается создать команду из этой группы футболистов "Динамо".

Полесье победило Ворсклу, Рух – Верес

"Полесье" побеждает во втором туре подряд и снова команда Калитвинцева забивает три гола (3:0). На этот раз под горячую руку новичка УПЛ попала полтавская "Ворскла". За "Полесье" голами отметились Кушниренко, Макуана и Шастал. Житомирская команда сохраняет за собой второе место. На четвертом месте – "Рух", который в зрелищном матче переиграл на выезде одного из аутсайдеров лиги "Верес" (5:2).

Довбык делает дубль в победной игре Жироны

"Жирона" ужасно начала матч с "Альмерией", и пропустила два гола на старте встречи. Однако еще до перерыва хозяева совершили камбэк, и два гола забил Артем Довбык. Украинский форвард покинул поле на 67-й минуте и впоследствии "Жирона" забила еще дважды (5:2). Благодаря этой победе "Жирона" сравнялась по набранным очкам с лидером первенства "Реалом".

Барселона взяла три очка благодаря голу 17-летнего дебютанта

В предпоследнем матче тура "Барселона" смогла справиться с "Атлетиком" Бильбао. Единственный гол во встрече забил 17-летний дебютант Барсы Марк Гую, которому понадобилось всего лишь 34 секунды, чтобы забить свой первый гол в чемпионате Испании. "Барселона" сократила отставание от "Реала" до одного очка.

Милану проигрывает Ювентусу, Дженоа с Малиновским уступает Аталанте

"Милан" теряет первую позицию в чемпионате Италии, уступив на своем поле "Ювентусу". Еще в первом тайме "Милан" остался в меньшинстве, а после перерыва единственный гол в игре забил бывший игрок "россонери" Локателли (1:0). В другом матче воскресенья Руслан Малиновский сыграл 83 минуты в матче Дженоа с Аталантой. Бывшая команда украинца победила 2:0.

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