  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ за сутки уничтожили 90 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
В тренде

ВСУ за сутки уничтожили 90 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

За воскресенье было ликвидировано еще 870 оккупантов

ВСУ за сутки уничтожили 90 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Азов

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 23.10.23.

За воскресенье, 22 октября, было ликвидировано еще 870 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 294700 человек.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Также за минувшие сутки было уничтожено 90 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 12 танков и 25 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5093 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 9653 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 7057 (+25) ед,
  • РСЗО - 825 (0) ед,
  • средства ПВО - 551 (+2) ед,
  • самолетов - 320 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5345 (+6) ед,
  • крылатые ракеты - 1536 (+1) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9419 (+15) ед,
  • специальная техника - 988 (+7) ед.
Читайте также Число погибших из-за удара по терминалу Новой почты на Харьковщине возросло до шести человек
По теме
yellow-arrow
Рейтинг WTA. Цуренко поднялась в обновленном рейтинге
yellow-arrow
РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59. Известно сколько удалось сбить
yellow-arrow
Бывший футболист Карпат, Николаева, Кривбасса, Прикарпатья и Таврии стал отцом в 52 года
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде