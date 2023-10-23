ВСУ за сутки уничтожили 90 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За воскресенье было ликвидировано еще 870 оккупантов
Азов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 23.10.23.
За воскресенье, 22 октября, было ликвидировано еще 870 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 294700 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 90 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 12 танков и 25 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 5093 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 9653 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 7057 (+25) ед,
- РСЗО - 825 (0) ед,
- средства ПВО - 551 (+2) ед,
- самолетов - 320 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5345 (+6) ед,
- крылатые ракеты - 1536 (+1) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9419 (+15) ед,
- специальная техника - 988 (+7) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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