Рейтинг WTA. Цуренко поднялась в обновленном рейтинге
Украинка улучшила свои позиции
Фото: WTA Tennis
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Первое место рейтинга занимает белоруска Арина Соболенко, следом за ней располагается представительница Польши Ига Швёнтек, тройку замыкает американская теннисистка Кори Гауфф.
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Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина остались на своих местах (25 место и 28 место соответсвенно). Леся Цуренко поднялась на 3 строчки и теперь располагается на 31, а Марта Костюк - на 39 месте в рейтинге.
Рейтинг WTA от 23 октября:
1 (1). Арина Соболенко (-) — 8425 очков.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7795.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 5955.
4 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5865.
5 (4). Джессика Пегула (США) — 4895.
6 (8). Маркета Вондроушова — 3839.
7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3695.
8 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3663.
9 (6). Мария Саккари (Греция) — 3245.
10 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) —2775…
25. Элина Свитолина - 1809.
28. Ангелина Калинина - 1677.
31. Леся Цуренко - 1432.
39. Марта Костюк - 1260.
86. Катерина Байндль - 803.
103. Даяна Ястремская - 707.
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