Рейтинг WTA. Цуренко поднялась в обновленном рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Первое место рейтинга занимает белоруска Арина Соболенко, следом за ней располагается представительница Польши Ига Швёнтек, тройку замыкает американская теннисистка Кори Гауфф.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина остались на своих местах (25 место и 28 место соответсвенно). Леся Цуренко поднялась на 3 строчки и теперь располагается на 31, а Марта Костюк - на 39 месте в рейтинге.

Рейтинг WTA от 23 октября:

1 (1). Арина Соболенко (-) — 8425 очков.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7795.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 5955.

4 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5865.

5 (4). Джессика Пегула (США) — 4895.

6 (8). Маркета Вондроушова — 3839.

7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3695.

8 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3663.

9 (6). Мария Саккари (Греция) — 3245.

10 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) —2775…

25. Элина Свитолина - 1809.

28. Ангелина Калинина - 1677.

31. Леся Цуренко - 1432.

39. Марта Костюк - 1260.

86. Катерина Байндль - 803.

103. Даяна Ястремская - 707.