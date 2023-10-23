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Бывший футболист Карпат, Николаева, Кривбасса, Прикарпатья и Таврии стал отцом в 52 года

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Экс-форвард достиг "родительского" хет-трика

Бывший футболист Карпат, Николаева, Кривбасса, Прикарпатья и Таврии стал отцом в 52 года

фото з відкритих джерел

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

В семье одного из представителей украинского тренерского корпуса Руслана Забранского произошло знаменательное событие.

"На этой неделе я снова стал отцом, – делится радостной новостью счастливый папа. – Жена Анна подарила мне дочь, которая родилась в среду вечером с весом 3,5 килограмма и ростом 53 сантиметра. Мы дали ей имя Злата".

Это уже третий ребенок в родительском наследии Забранского.

Сейчас Забранский работает тренером в футбольной школе львовских "Карпат". За его плечами уже есть опыт работы с юными футболистами, когда он, начиная с 2008-го на протяжении многих лет возглавлял СДЮШОР "Николаев" и был инициатором создания, а затем и директором местной футбольной академии. На тренерском пути он проявил себя и на профессиональном уровне в роли руководителя "Николаева", когда выведя команду по итогам сезона-2010/11 из второй в первую лигу работал в ней на протяжении семи лет (с перерывом).

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В карьере Забранского-игрока были выступления во львовских "Карпатах", николаевском "Эвисе"/СК "Николаев", криворожском "Кривбассе", ивано-франковском "Прикарпатье", ФК "Винница", симферопольской "Таврии" и южноукраинской "Олимпии" ФК АЭС". Этот футболист был форвардом, играя под руководством таких известных тренеров, как Мирон Маркевич, Евгений Кучеревский, Анатолий Заяев, Олег Таран.

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В статье: Руслан Забранский
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