РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59. Известно сколько удалось сбить
Враг продолжает атаковать
Генштаб
В ночь на 23 октября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа. Силам ПВО удалось уничтожить все воздушные цели.
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Отмечается, что "Шахедами" россияне атаковали с юга (мыс Чауда, Крым). Направили их в разных направлениях - южные, восточные и центральные регионы Украины. По маршруту следования ударных БПЛА работала противовоздушная оборона.
Ракету Х-59 оккупанты применили с самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.
Беспилотник не установленного типа предположительно был запущен с северной границы.
Силами и средствами ПВО были уничтожены все воздушные цели:
- 13 БПЛА Shahed-136/131;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
- 1 ударный БПЛА (тип не установлен).
В ночь на 23 октября россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе, из-за чего в некоторых регионах объявляли воздушную тревогу. В Одессе и Кировоградской области слышали взрывы - там работала ПВО.
Вечером перед этим вражеский беспилотник был зафиксирован в Киевской области - по нему тоже отработала украинская ПВО.
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