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РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59. Известно сколько удалось сбить

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Враг продолжает атаковать

РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59. Известно сколько удалось сбить

Генштаб

UA-Футбол
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В ночь на 23 октября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа. Силам ПВО удалось уничтожить все воздушные цели.

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Отмечается, что "Шахедами" россияне атаковали с юга (мыс Чауда, Крым). Направили их в разных направлениях - южные, восточные и центральные регионы Украины. По маршруту следования ударных БПЛА работала противовоздушная оборона.

Ракету Х-59 оккупанты применили с самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.

Беспилотник не установленного типа предположительно был запущен с северной границы.

Силами и средствами ПВО были уничтожены все воздушные цели:

  • 13 БПЛА Shahed-136/131;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
  • 1 ударный БПЛА (тип не установлен).

В ночь на 23 октября россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе, из-за чего в некоторых регионах объявляли воздушную тревогу. В Одессе и Кировоградской области слышали взрывы - там работала ПВО.

Вечером перед этим вражеский беспилотник был зафиксирован в Киевской области - по нему тоже отработала украинская ПВО.

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В статье: война с россией
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