Удар ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске: аналитики подсчитали потери РФ
В ночь на 17 октября ВСУ ударили ракетами по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинские военные в результате удара дальнобойными ракетами ATACMS по вражеским аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске уничтожили 9 российских вертолетов, еще 15 были повреждены.
Об этом сообщает автор проектов Oryx и Bellingcat Якуб Яновский. По данным аналитика, в результате атаки было уничтожено семь вертолетов Ка-52 Аллигатор и два вертолета Ми-8 россиян.
Кроме того, еще 15 вертолетов - восемь Ка-52 и семь Ми-8 - получили повреждения.
Яновский отметил, что Oryx для надежности отнес вертолеты, которые не подлежат восстановлению, к категории поврежденных. Скорее всего, отметил он, речь идет о безвозвратных потерях, но достаточных доказательств для того, чтобы так утверждать, пока нет.
Напомним, в ночь на 17 октября украинские военные ударили ракетами по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.
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Позже американские СМИ сообщили, что для атаки Вооруженные силы Украины использовали американские ракеты ATACMS. Информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.
В Белом доме также официально подтвердили передачу ракет. Впоследствии в сети появились спутниковые снимки аэродрома Бердянска после попадания ATACMS, позже - аэропорта в Луганске.
В результате атаки были уничтожены российские вертолеты, хотя сами россияне пока скрывают потери.
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