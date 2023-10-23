У военкомов за полгода было выявлено необоснованных активов на более 255 млн грн - НАПК
Эта сумма выявлена только за последние полгода
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во время проведения мониторинга образа жизни руководящего состава работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило необоснованные активы или признаки незаконного обогащения на более 255 млн грн. Эту сумму выявлено только за последние полгода у военкома, материалы дел в отношении которых переданы в соответствующие органы.
За это время в поле зрения НАПК, в частности, попали:
- экс-начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов - незаконное обогащение на более 188 млн грн;
- заместитель начальника Одесского ТЦК Денис Галушко - незаконное обогащение на более 14 млн грн;
- начальник Малиновского районного ТЦК Одессы Вячеслав Кушнеров - незаконное обогащение на сумму почти 47 млн грн;
- руководитель Днепропетровского областного ТЦК Анатолий Пикало - незаконное обогащение на почти 8,5 млн грн;
- заместитель начальника Полтавского областного ТЦК - разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн грн.
- начальник Самборского районного ТЦК Львовской области - разница между стоимостью активов и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн.
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Источник:nazk.gov
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