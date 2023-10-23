  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. У военкомов за полгода было выявлено необоснованных активов на более 255 млн грн - НАПК
В тренде

У военкомов за полгода было выявлено необоснованных активов на более 255 млн грн - НАПК

Общие новости
(1 голосов)

Эта сумма выявлена только за последние полгода

У военкомов за полгода было выявлено необоснованных активов на более 255 млн грн - НАПК

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Во время проведения мониторинга образа жизни руководящего состава работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило необоснованные активы или признаки незаконного обогащения на более 255 млн грн. Эту сумму выявлено только за последние полгода у военкома, материалы дел в отношении которых переданы в соответствующие органы.

За это время в поле зрения НАПК, в частности, попали:

  • экс-начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов - незаконное обогащение на более 188 млн грн;
  • заместитель начальника Одесского ТЦК Денис Галушко - незаконное обогащение на более 14 млн грн;
  • начальник Малиновского районного ТЦК Одессы Вячеслав Кушнеров - незаконное обогащение на сумму почти 47 млн грн;
  • руководитель Днепропетровского областного ТЦК Анатолий Пикало - незаконное обогащение на почти 8,5 млн грн;
  • заместитель начальника Полтавского областного ТЦК - разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн грн.
  • начальник Самборского районного ТЦК Львовской области - разница между стоимостью активов и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн грн.
По теме
yellow-arrow
Удар ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске: аналитики подсчитали потери РФ
yellow-arrow
Рейтинг WTA. Цуренко поднялась в обновленном рейтинге
yellow-arrow
РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59. Известно сколько удалось сбить
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
nazk.gov

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде