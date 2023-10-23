У военкомов за полгода было выявлено необоснованных активов на более 255 млн грн - НАПК

Во время проведения мониторинга образа жизни руководящего состава работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило необоснованные активы или признаки незаконного обогащения на более 255 млн грн. Эту сумму выявлено только за последние полгода у военкома, материалы дел в отношении которых переданы в соответствующие органы.

За это время в поле зрения НАПК, в частности, попали: