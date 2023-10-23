Адвокаты заявляют, что у Коломойского ухудшилось состояние здоровья, но следователи не разрешают медосмотр

Адвокаты бизнесмена, экс-президента "Днепра" Игоря Коломойского сообщают, что у их подзащитного началось обострение болезней: участились приступы панкреатита, боли в почках, увеличился уровень сахара в крови и начало ухудшаться зрение.

Об этом рассказал адвокат Александр Лысак.

Он отметил, что сторона защиты неоднократно предоставляла суду, следствию, прокурорам документы, подтверждающие наличие у клиента заболеваний и необходимость его постоянного лечения и медицинского наблюдения врачей.

"Уже сейчас у Игоря Валерьевича началось обострение болезней: участились приступы панкреатита, боли в почках, увеличился уровень сахара в крови и начало ухудшаться зрение. Однако наши просьбы фактически игнорируются", – говорит адвокат.

Лысак также заявил, что адвокаты просили перевести Коломойского в Военно-медицинское управление СБУ, провести ему медицинское обследование в Еврейском медицинском центре Джей Эм Си, ультразвуковое обследование, предоставить разрешение на забор крови для анализа независимыми медицинскими учреждениями. Во многом было отказано или оставлено соответствующие ходатайства без ответа.

"Какова действительная цель данного бездействия? Мы сейчас постоянно слышим о необходимости интеграции нашего государства в ЕС, однако понимают ли наши правоохранительные органы европейские стандарты соблюдения права на здравоохранение? Соблюдает ли наше государство стандарты и условия содержания под стражей лиц, вина которых не является доказанной?" – добавил адвокат.