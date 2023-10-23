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СБУ едва не уничтожила начальника Генштаба РФ Герасимова, - The Washington Post

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Атака происходила в апреле 2022 года

СБУ едва не уничтожила начальника Генштаба РФ Герасимова, - The Washington Post

Kremlin Pool

Новина українською

Служба безопасности Украины благодаря полученным разведывательным данным едва не уничтожила российского начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, который в то время находился на фронте.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

"Новые возможности украинской разведки доказали свою ценность с самого начала войны. Например, СБУ получила разведывательные данные о важных российских объектах, что позволило нанести удары, которые убили нескольких командиров и едва не попали в высокопоставленного российского офицера Валерия Герасимова", - говорится в сообщении.

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В материале говорится, что возможности СБУ выросли благодаря помощи ЦРУ, которое, начиная с 2015 года, потратило десятки миллионов долларов на превращение украинских спецслужб советского образца в мощных союзников в борьбе против Москвы.

Напомним, что в конце апреля 2022 года украинские журналисты из своих источников сообщали, что в Изюм прибыл Герасимов, чтобы лично осуществлять командование оккупационными войсками РФ.

Как утверждает The New York Times, американские чиновники узнали, что генерал Валерий Герасимов планировал поездку на передовую, но скрыли эту информацию от украинцев, опасаясь, что покушение на его жизнь может привести к войне между США и Россией, пишет издание.

Однако украинская сторона все равно узнала о поездке. После внутренних дебатов Вашингтон пошел на чрезвычайный шаг, попросив Украину прекратить атаку.

"Мы сказали им не делать этого", - сказал высокопоставленный американский чиновник. "Мы сказали: "Эй, это слишком". Сообщение поступило слишком поздно. Украинские военные сообщили американцам, что они уже начали атаку на позиции генерала. Десятки россиян погибли во время удара, сообщили чиновники", - говорится в публикации.

Тем не менее, генерал Герасимов в число погибших не вошел. После этого российские военачальники сократили свои визиты на фронт.

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В статье: война с россией
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