Адаменко стала первой украинкой в истории вышевшей в финал этапа Кубка мира по шорт-треку на дистанции 500 метров

Украинская шорт-трекистка Ксения Адаменко пробилась в финал на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира 2023/24.

Напомним, что соревнования проходили в Монреале.

В полуфинале вошла в первый забег и финишировала третьей, но уже во втором забеге вышла в финал В.

Таким образом, Ксения Адаменко стала первой украинской шорт-трекисткой в истории, дошедшей до финалов этапа Кубка мира на дистанции 500 метров.

Последней украинской шорт-трекисткой, выступавшей в финале этапа Кубка Мира, была Наталья Сверчкова. Она заняла второе место в финале А в Нидерландах в феврале 1996 на дистанции 1000 метров.

Кубок мира по шорт-треку 2023/24, 1-й этап

500 м, женщины

1. Ксандра Фелзебур (Нидерланды)

2. Селма Паутсма (Нидерланды)

3. Мартина Вальчепина (Италия)

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7. Ксения Адаменко (Украина)

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30. Елизавета Сидерко (Украина)

31. Мирослава Селюкова (Украина)