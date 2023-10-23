Адаменко стала первой украинкой в истории вышевшей в финал этапа Кубка мира по шорт-треку на дистанции 500 метров
Невероятный результат
Фото: Укрінформ
Украинская шорт-трекистка Ксения Адаменко пробилась в финал на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира 2023/24.
Напомним, что соревнования проходили в Монреале.
В полуфинале вошла в первый забег и финишировала третьей, но уже во втором забеге вышла в финал В.
Таким образом, Ксения Адаменко стала первой украинской шорт-трекисткой в истории, дошедшей до финалов этапа Кубка мира на дистанции 500 метров.
Последней украинской шорт-трекисткой, выступавшей в финале этапа Кубка Мира, была Наталья Сверчкова. Она заняла второе место в финале А в Нидерландах в феврале 1996 на дистанции 1000 метров.
Кубок мира по шорт-треку 2023/24, 1-й этап
500 м, женщины
1. Ксандра Фелзебур (Нидерланды)
2. Селма Паутсма (Нидерланды)
3. Мартина Вальчепина (Италия)
…
7. Ксения Адаменко (Украина)
…
30. Елизавета Сидерко (Украина)
31. Мирослава Селюкова (Украина)
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