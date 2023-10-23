Вацко: Львовская ассоциация футбола будет требовать созыва конгресса и полной перезагрузки руководства УАФ

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко рассказа, что Львовская ассоциация футбола будет требовать перезагрузки руководства УАФ.

"Председатель Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко. Я немного поузнавал и насколько мне рассказали, он с начала полномасштабного вторжения полностью игнорирует руководство УАФ. Он не появлялся ни на одном из заседаний исполкомов, в том числе проводившихся онлайн.

Львов вообще игнорирует все переписки: как официальные, так и в группах. Из того, что мне известно, Львовская ассоциация уже провела свой исполком, уже назначена дата конференции, где будет требоваться созыв конгресса и полная перезагрузка руководства УАФ.

Львовская ассоциация не публично против действующего руководства УАФ. Таким образом, 23 из 25 областных ассоциаций хотят изменений", - сказал Вацко.