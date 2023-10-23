  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вацко: Львовская ассоциация футбола будет требовать созыва конгресса и полной перезагрузки руководства УАФ
В тренде

Вацко: Львовская ассоциация футбола будет требовать созыва конгресса и полной перезагрузки руководства УАФ

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Львовская ассоциация не публично против действующего руководства УАФ

Вацко: Львовская ассоциация футбола будет требовать созыва конгресса и полной перезагрузки руководства УАФ

uaf.ua

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко рассказа, что Львовская ассоциация футбола будет требовать перезагрузки руководства УАФ.

Читайте такжеКировоградская и Днепропетровская ассоциации требуют отставки Демяненко и назначить и.о. генсека УАФ

"Председатель Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко. Я немного поузнавал и насколько мне рассказали, он с начала полномасштабного вторжения полностью игнорирует руководство УАФ. Он не появлялся ни на одном из заседаний исполкомов, в том числе проводившихся онлайн.

Львов вообще игнорирует все переписки: как официальные, так и в группах. Из того, что мне известно, Львовская ассоциация уже провела свой исполком, уже назначена дата конференции, где будет требоваться созыв конгресса и полная перезагрузка руководства УАФ.

Львовская ассоциация не публично против действующего руководства УАФ. Таким образом, 23 из 25 областных ассоциаций хотят изменений", - сказал Вацко.

Напомним, что ранее предъявляли претензии к руководству УАФ Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Днепропестровская ассоциации.

По теме
yellow-arrow
Брат Фьюри: Бой Тайсона с Усиком завершится в первой половине
yellow-arrow
Ольга Харлан: Не вижу логики в действиях FIE относительно допуска россиян и белорусов под нейтральным флагом
yellow-arrow
УАФ написала очередное письмо УЕФА - просит обратить внимание на включение крымских клубов в РФС
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Вацко УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
terber (ternopil)
23.10.2023 в 19:12
чому вацко ненафронті
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде