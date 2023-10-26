Сергей Чуйченко: О бомбардирских рекордах, безумных деньгах Днепра, конфликте с Пожечевским и трех пришествиях в Александрию

Уже не первый год украинский футбол испытывает острый дефицит на искусных нападающих – тех, кто был способен демонстрировать бомбардирское дарование чуть ли не в каждом матче. Сейчас все чаще приходится слышать, как тренеры жалуются на их нехватку. И действительно, давно прошли те времена, когда в чемпионате Украины киевские болельщики наслаждались результативной игрой Леоненко, Шевченко, Реброва, Шацких и Милевского, донецкие – Матвеева, Воробея, Ателькина и Мхитаряна, днепропетровские – Паляницы, Венглинского, одесские – Гусева, Гецко, Гусейнова и Косырина. В составе каждой команды непременно был хотя бы один футболист, демонстрировавший свои бомбардирские качества. Любители футбола со стажем хорошо помнят, как в 90-х и начале 2000-х годов своей результативностью отличался нападающий Сергей Чуйченко. Он является носителем уникального рекорда: за всю историю соревнований в первой лиге никому больше не удавалось получать звание лучшего бомбардира четыре раза! Его воспитанник харьковского футбола получал по итогам сезонов-1993/94, 1994/95, 1995/96 и 2000/01, штампуя голы на разный вкус в Александрии и Полтаве. Во многом благодаря этим способностям Чуйченко попал сначала в высшелигвый днепропетровский "Днепр", где надолго не задержался, а потом помог полтавской "Ворскле" завоевать путевку в элиту.Успел поиграть Сергей и в ряде других команд – как в Украине, так и за рубежом, однако такой любви, как в среде александрийских и полтавских болельщиков, он не завоевывал больше нигде.

Игру Чуи, как ласково окрестили игрока его поклонники, вспоминают до сих пор. Форвардов с таким редким чутьем на голы, как у него, ни в "Александрии", ни в "Ворскле" давно нет.

НАЙТИ СВОЮ КОМАНДУ

- Как вы думаете, в чем кроется причина дефицита в Украине забивных нападающих? – интересуюсь у юбиляра.

– В тот период, когда в нашем футболе было много иностранцев (а это два прошлых десятилетия), их ведущие клубы покупали за большие деньги. Особенно это касается игроков атакующего плана. Понятно, что президенты клубов не могли позволить себе, чтобы те сидели "на банке", давая шансы нашим молодым ребятам. Именно поэтому в украинцев не было возможности играть, выступая преимущественно в дублирующем составе или просто наблюдая за выступлениями главной команды с трибуны. Во время упомянутого периода уровень мастерства нашей молодежи значительно снизился, что и сказалось на недостатке искусных мастеров атаки. Но я думаю, что сейчас постепенно дела в этом направлении должны налаживаться, ведь в подавляющем большинстве команд УПЛ играют только украинцы. По крайней мере они получают шансы, которыми должны воспользоваться. Выступать в составе команды элиты, которая по своему уровню сильнее резервного состава, все же лучше.

– Когда определились с амплуа?

– С юных лет мечтал играть только в нападении. Правда, иногда меня ставили на другую позицию – правого полузащитника, к игре на которой я не был склонен.

– Свою команду быстро нашли?

– Это удалось сделать не сразу. Еще до распада СССР поиграл в малоизвестных командах – "Факеле" из Нефтекамска и "Дружбе" из Будённовска. А в 1992-м, вернувшись в родную Харьковщину, выступал за "Цементник" из Белаклеи. В команде, которая была участником соревнований КФК, многое забивал. Помнится, наколотил в ворота соперников за сезон 56 мячей! Затем оказался в команде АПК из Азова, в которой играло немало украинцев. Среди них были даже опытные мастера – Владимир Линке и Игорь Братчиков, в свое время поигравшие в харьковском "Металлисте". Играл там и Анатолий Сорокин, известный по работе в должности начальника команды в донецком "Металлурге", каменской "Стали" и ровенском "Вересе". Правда, в Азове я надолго не задержался – тянуло домой. Новый сезон начал в александрийской "Полиграфтехнике", где играл в нападении. В этой команде подобрался неплохой коллектив, так что мне быстро удалось стать в нем своим. Уже в первом же сезоне в "Полиграфтехнике" забил 26 мячей, и этот показатель позволил стать лучшим в соперничестве снайперов первой лиги. Роль бомбардира мне нравилась и в дальнейшем я продолжал стабильно забивать. Спасибо партнерам, которые отлично делали свое дело в роли ассистентов.

НЕОСУЩЕСТВЛЕННАЯ МЕЧТА В НИКОЛАЕВЕ

- Помнится, в том же сезоне-1993/94 "Полиграфтехника" вела заочную борьбу с николаевским "Эвисом" за путевку в высшую лигу, однако повыситься в ранге ей не удалось.

- Было очень досадно, ведь не хватило всего-навсего одного очка, чтобы завершить чемпионат на втором месте, которое давало право играть в "вышке"! Все решилось за четыре тура до финиша, когда "Полиграфтехника" играла с "Эвисом" в Николаеве. Тот матч привлек повышенное внимание, поэтому николаевский стадион был заполнен до отказа. На поле шла упорная борьба, долгое время счет не был открыт. Но за десять минут до конца поединка в ворота "Эвиса" был назначен пенальти. Забей Юрий Пугач – и неизвестно, как все повернулось бы. Однако он сплоховал. Что поделаешь, это лотерея. В футболе часто случается, что ошибаются даже звезды мирового масштаба – те же Месси и Роналду. Уже потом, по завершении чемпионата, стало ясно, что нас в Николаеве могла бы устроить и ничья. К сожалению, минуты за три до финального свистка хозяева поля заработали штрафной, и Вадим Сорокин забил единственный мяч. Что и говорить, было очень обидно, что не смогли повыситься в классе. Ведь исполнение мечты казалось столь близким…

- После того сезона внимания к вам со стороны защитников команд-соперниц стало гораздо больше?

- Еще и как! Знаю, что против меня на установках давалось задание играть персонально опытным защитникам. Конечно, страдать от такой опеки приходилось немало. Доставалось по ногам и толкали меня изрядно в каждом матче, однако на грубость я отвечал голами. В сезоне-1994/95 даже удалось улучшить собственный показатель – забил 27 мячей. Пожалуй, мог бы забить и больше, если бы весной 1995 года ненадолго не оказался в днепропетровском "Днепре". Однако сезон-1995/96 был для меня более урожайным – 36 голов! Тогда, правда, я достиг этого показателя в составах разных команд – в первом круге играл за "Полиграфтехнику", а во втором – за "Ворсклу".

НАПЕРЕКОР СВЕРХУСИЛИЯМ

– Ваш дебют в высшей лиге состоялся в роли игрока "Днепра". Чем он запомнился?

– Ничем особенным. В стартовом матче второго круга сезона-1994/95 днепропетровская команда встречалась на выезде с донецким "Шахтером". Наставник "Днепра" Александр Лысенко включил меня в число запасных, а во втором тайме выпустив на замену вместо Валентина Москвина минут за десять до завершения игры, при счете 1:1. Этот поединок, кстати, так и завершился вничью.

- Почему ваши выступления в "Днепре" ограничились всего четырьмя матчами?

– Меня не устраивало играть правого полузащитника, а именно на эту позицию ставил Лысенко. Я больше всего любил забивать мячи, получая от этого большое удовольствие. А просто сидеть в команде и заставлять себя играть там, где не хочется и делать то, к чему душа не лежит – это не для меня. У меня было желание играть в футбол, а не делать над собой сверхусилия. К тому же "Днепр" тогда играл в одного нападающего, которым были Александр Паляница, Борис Финкель и Валентин Москвин. Поэтому и решил уйти из "Днепра". И хотя более опытные партнеры по команде мне удивлялись – мол, как можно отказаться от таких денег, как в днепропетровском клубе (а тогда при финансовой опеке Игоря Бакая "Днепр" получал сумасшедшие средства, а у меня зарплата была, как у сборника!), я все же решения своего не изменил. С большим удовольствием вернулся в Александрию, где меня ждали болельщики.

ДВЕ ПРОДАЖИ ОТ ЛАВРЕНКО

- Футбол в Александрии в то время, насколько известно, развивался во многом благодаря энтузиазму президента "Полиграфтехники" Николая Лавренко, который теперь занимается столичным "Левым берегом". Что это за человек?

– О Николае Николаевиче можно рассказывать долго. А человек он уникален и харизматичен. В нем сочетается немало качеств, среди которых незаурядные организаторские способности. В Александрии Лавренко все знают, как отличного хозяйственника и патриота города и Украины. Он многое сделал и продолжает делать для нашей страны и футбола в частности. В свое время он стоял у истоков "Полиграфтехники", а после некоторого времени создал новый клуб в Киеве – "Левый берег". При нем действует клубная академия, построены футбольные поля и красавец-стадион, который охотно используют команды УПЛ для официальных матчей. Футбол у Николая Лавренко в сердце, в душе. Он всю жизнь является поклонником этого вида спорта и относится к нему, как к своему родному брату. У этого человека в мыслях снова амбициозные задачи – получение "Левым берегом" путевки в класс сильнейших. И Николай Николаевич делает все для этого все возможное. Как и для украинского футбола в целом.

- Как складывались ваши отношения с Лавренко?

– В целом - хорошо. Он относился ко мне по-особому, с человеческой симпатией. Даже успел меня дважды продать (смеется). Сначала в "Днепр", а затем и в "Ворсклу". И хотя еще раньше меня приглашали высшие по рангу клубы, Лавренко не отпускал. Всеми возможными и невозможными способами старался сделать так, чтобы я остался. Говорил, что отпустит меня только в хороший клуб. Но потом понял, что я заслужил право попробовать себя на высшем уровне, поэтому с чистым сердцем отпустил в Полтаву, где для повышения в ранге "Ворсклы" делалось все возможное. За что я ему до сих пор очень благодарен. Он тогда мне так и сказал: "Пора тебе показать себя в высшей лиге".

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ С БОГАТЫРЕМ И СЫГРАНИМОСТЬ С ШАРИЕМ

- Колебаний по поводу перехода в "Ворсклу" не возникало? Ведь одно дело перейти в клуб высшей лиги, а совсем другое – снова играть с новой командой в первой…

- Нет, по варианту с Полтавой совсем не колебался. На протяжении всего первого круга сезона-1995/96, который я провел в составе александрийской команды, "Ворскла" шла в лидерах. Уже тогда было заметно, что ее игра отличается от других коллективов первой лиги. В Полтаве создавалась по-настоящему боеспособная команда, под которую выделялись средства городскими и областными структурами. Обо всем этом я был в курсе, как и мои одноклубники по "Полиграфтехнике" Виктор Богатырь и Станислав Боровский, которые вместе со мной тоже перешли в "Ворсклу". В полтавском клубе нам предложили хорошие деньги. Да и вариантом с переходом в эту команду была довольна моя жена Марина, тоже харьковчанка. Все же Полтава ближе к Харькову.

– В сезоне-1995/96 вы в третий раз подряд выиграли соперничество среди снайперов. Забивать в "Ворскле" было легче, чем в "Полиграфтехнике"?

– Забивать повсюду нелегко. Однако дело в том, что в александрийской команде львиную долю голов помог записать на мой счет Витя Богатырь. Мы понимали друг друга на поле с полувзгляда, так что каждый из нас знал будущий маневр и передача шла туда, куда требовалось. А все остальное уже было моим бомбардирским делом. Когда Витя составил мне компанию в "Ворскле", наша связка продолжала действовать так же эффективно. Хорошее взаимопонимание было и с Иваном Шарием, который уже тогда был легендой полтавского футбола. Все это перенеслось и на следующий сезон, который мы проводили в высшей лиге. Мы с Шарием отлично дополняли друг друга в атаке. Несмотря на возраст (а Ивану на момент моего прихода в "Ворсклу" было 37 лет!) он имел отличную стартовую скорость, так что мог убежать от любого защитника. Да и в других компонентах футбола Шарий был на высоте: имел хорошо поставленный удар, интуицию, умело выполнял "стандарты", мог отдать хорошую передачу.

ШТРАФЫ НА ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО

– В дебютном сезоне в элите "Ворскла" совершила настоящую сенсацию, завоевав бронзовые медали. Чем бы объяснили это достижение?

- Квалификацией игроков, сыгранностью и дружеской атмосферой в коллективе. Мы тогда могли обыграть любого соперника, несмотря на его титулы. В сезоне-1996/97 наша команда из первых туров захватила лидерство и выдала беспроигрышную серию из восьми матчей! Причем только в одном из них сыграла вничью – в Донецке с "Шахтером". А в разгар первого круга произошло событие, которое до сих пор с наслаждением вспоминают полтавские болельщики. Да и мы, футболисты того состава, тоже. В Полтаве "Ворскла" сумела обыграть чемпиона, киевское "Динамо" – 4:3! Мне удалось дважды поразить ворота Игоря Кутепова уже в дебюте первого тайма. Интересно, что в том поединке в составе нашей команды играли пять арендованных у динамовского клуба футболистов – Андрей Ковтун, Александр Головко, Александр Венглинский, Андрей Хомин и Виталий Самойлов.

- Как работалось вам под руководством Виктора Пожечевского?

- По-разному. В целом все было прекрасно. Я благодарен Виктору Александровичу, что пригласил в ряды своей команды и поверил в меня. Правда, бывало, что не обходилось без шероховатостей. Тогда я не отличался соблюдением дисциплины и мог опоздать на тренировку или же играть в карты после отбоя. За такие вещи Пожечевский по головке не гладил, а наказывал штрафами. Их у меня набежало столько, что на эти средства на полтавском стадионе приобрели электронное табло. Однажды команда проводила занятия на домашней арене, а в это время табло проходило тестирование. Вдруг на нем появилась надпись: "Спасибо Сереге Чуйченко за новое табло". Вот смеха было…! А еще была ситуация, из-за которой у нас с Пожечевским возник конфликт. Когда у меня оставалось еще полтора года действующего контракта с "Ворсклой", появился вариант с московским "Динамо". Виктор Александрович не хотел меня продавать, поэтому мы поссорились. До сих пор жалею, что так вышло. В результате навредил сам себе. Меня на несколько месяцев перевели в резервный состав, наложили штраф. Я психонул и уехал из Полтавы. Впоследствии за мной приезжали ребята из команды – Ковтун, Хомин и Иван Яремчук, просили вернуться. Этот случай лишний раз подтверждает, что коллектив у нас был сплоченным. А по Пожечевскому добавлю: именно его считаю "моим" тренером. Мы с ним после вышеупомянутого случая быстро нашли общий язык и до сих пор поддерживаем связь. Когда началась полномасштабная война и мой Харьков страдал от мощных обстрелов, Виктор Александрович даже предлагал мне с семьей найти убежище у него в доме в Полтаве.

ФУТБОЛКА ОТ ЭНЦО ШИФО

– Успешная игра "Ворсклы" в бронзовом сезоне позволила ей стартовать в Кубке УЕФА, где удалось сыграть с двумя соперниками. Чем запомнился дебют на евроарене?

- В предыдущем раунде мы встретились с латвийской "Даугавой", которую удалось пройти без особого труда. В первом матче в Риге победили соперника со счетом 3:1, а в Полтаве – 2:1. В каждом из поединков я отличился голом. А вот в квалификационном раунде Кубка УЕФА жребий был для "Ворсклы" не слишком благосклонным – соперником стал бельгийский "Андерлехт". Снова первая встреча была на выезде. Помнится, в Брюсселе несколько смутил ранний гол в наши ворота. Еще до середины первого тайма ударом в верхний угол с дальней дистанции Дан Петерсен открыл счет, а за минуту до конца матча его удвоил Алин Стойка. Лично меня поразила игра защитников "Андерлехта", действовавших достаточно уверенно и надежно. После этого поединка от бельгийцев получили видеокассету с записью игры. Качество картинки, уровень трансляции и количество камер стало для нас настоящим сюрпризом – такого на нашем телевидении не было и в помине! Ответный матч в Полтаве ожидался с интересом, ведь в составе бельгийского клуба был ряд классных игроков, среди которых швед Пер Зеттерберг и знаменитый Энцо Шифо. Оба и отличились в той встрече. Кто знает, каким мог бы быть итоговый счет полтавской игры, если бы мне удалось использовать два хороших шанса в первые полчаса. Впрочем, проиграть такому серьезному сопернику, как "Андерлехт", еврокубковому дебютанту было не зазорно.

- Что, кроме видеокассеты, осталось на память о еврокубковых поединках с "Даугавой" и "Андерлехтом"?

– Бело-зеленые футболки, в которых именно в Кубке УЕФА "Ворскла" сыграла впервые. А еще футболка Энцо Шифо, с которым мы совершили обмен после матча. С ним еще и совместное фото сделали. Хорошая память о незабываемых мгновениях карьеры…

ПОБЕДА БЛАГОДАРЯ ЖУРНАЛИСТУ

– В следующем году с еврокубковыми соперниками "Ворскле" больше повезло?

- В определенной степени – да. По крайней мере, столь сильного соперника, каким был бельгийский гранд, жребий в Кубке Интертото нам не определил. Первый, исландский "Лейфтюр", вообще казался нам совсем не грозным. Однако в первой встрече с ним, проходившей в небольшом рыбацком поселке на побережье океана, "Ворскла" столкнулась с довольно неуступчивым соперником. Кроме того, техничным игрокам нашей команды мешал сильный ветер, обдувавший со всех сторон расположенное рядом с огромной скалой футбольное поле. Да-да, именно поле – о таком понятии, как стадион, в данном случае речь даже и не идет! В том матче исландцы забили оказавшийся единственным мяч. Однако из-за участия в их составе игрока, вышедшего на поле не под тем номером, который был внесен в судейский протокол, "Ворскла" одержала техническую победу. Посодействовал в этом известный украинский журналист, отправлявшийся с нами в Исландию. Он подметил погрешность "Лейфтюра" и дал совет, как этим лучше воспользоваться. Сработало! После этого журналиста брали с собой на заграничные выезды постоянно – на фарт. Кстати, после технической победы 3:0 "Ворскла" одолела "Лейфтюр" и в ответной встрече. С таким же счетом.

– С датским АБ "Копенгаген" в следующем раунде было труднее?

– Не сказал бы. Готовясь к поединку с ним, мы знали, что в составе "Копенгагена" есть несколько квалифицированных футболистов – в частности, Брайан Стин Нильсен, Клаус Томсен. Настраивались дать датчанам бой и победить, но не получилось. В первом матче, проходившем в столице Дании, сыграли 2:2, ничья была и во второй игре с "Копенгагеном" в Полтаве, но 1:1. За счет большего количества голов на чужом поле "Ворскла" прошла в Кубке Интертото дальше, где встретилась с голландской "Фортуной".

- Судя по первому матчу в Голландии, завершившемся поражением "Ворсклы" 0:3, этот соперник был самым сильным, чем другие?

– Бесспорно. В этом поединке "Фортуна" была сильнее и потому вполне заслуженно победила. Команда из Ситтарда, которую, кстати, тренировал тогда будущий рулевой сборной Голландии Берт Ван Марвийк, мне понравилась. Прошло четверть века со дня той встречи, однако я хорошо помню, что речи о недооценке соперника со стороны "Ворсклы" даже не могло быть. Просто так сложились обстоятельства, что мы как-то неуверенно сыграли в Ситтарде. В первом тайме наша команда сохранила ворота "сухими", а в начале второго за три минуты пропустила два мяча – и это сказалось на дальнейших действиях. А тем более, когда вскоре не сумел реализовать пенальти попавший в штангу Андрей Хомин. Третий гол в наши ворота не прибавил настроения, так что во втором поединке в Полтаве стоило хотя бы выглядеть достойно перед своей публикой. Правда, в том матче я не участвовал. Мы сыграли вничью, 2:2 – и выбыли из розыгрыша.

ИЗ "ВОРСКЛЫ" – В "КОПЕТДАГ"

- Со всеми тремя соперниками по Кубку Интертото "Ворскла" встречалась уже без Виктора Пожечевского, вынужденного уйти в отставку. Через некоторое время он отправился в Туркменистан, где возглавлял ашгабатский "Копетдаг" и национальную сборную, куда впоследствии пригласил и вас.

– Пожечевский оказался в Туркменистане совсем не случайно. Дело в том, что в течение нескольких лет в зимний период "Ворскла" участвовала в Кубке Президента, проводившемся в Ашхабаде. В одном из таких турниров наша команда стала победителем, а еще раз играла в финале. "Ворскла" получила в Туркменистане уважение, поэтому на работу в тамошнем футболе Пожечевского и пригласили. В "Копетдаге" была хорошая материальная база, и известные футболисты были не прочь в этом клубе поиграть. Среди них, в частности, игрок сборной Армении Вардан Хачатрян и Валерий Брошин, известный по выступлениям в российских "Зените" и ЦСКА. Оказался в Ашхабаде и я вместе с Хоминым. В "Копетдаг" мы приехали в аренду на три месяца. Нас пригласили специально под Кубок кубков Азии, в котором ашхабадская команда дошла до полуфинала.

– Кому проиграли?

– На этой стадии нас остановил "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, победивший 2:1. В том матче в составе аравийцев играл обладатель "Золотого мяча" 1994 болгарин Христо Стоичков. Как оказалось, "Аль-Наср" арендовал его на три недели - на период финальной пульки. Я запомнил события того поединка с аравийской командой. В нем, кстати, Стоичков не смог реализовать пенальти в наши ворота. Однако именно "Аль-Наср" стал в итоге победителем Кубка кубков Азии 1997/98.

СБОРНАЯ ТУРКМЕНИСТАНА – НЕ ДЛЯ ВСЕХ

- А как обстояли дела "Копетдага" в национальном чемпионате?

– Со стороны соперников по элите какой-то конкуренции не было. "Копетдаг" обыгрывал их с большим счетом, даже и 9:0 случалось. Я немало забивал. Так что без особых сверхусилий удалось завоевать чемпионское звание.

- Насколько известно, тогда вам пришлось принять гражданство Туркменистана, чтобы играть за сборную этой страны. Хотя бы один матч провели в ее составе?

- Ни одного! В отличие от Хомина я не успел. Хотя клуб готов был выкупить у "Ворсклы" наши контракты, а мы оба хотели продлить свои выступления в "Копетдаге", а с ним и в сборной Туркменистана, но не суждено… Дело в том, что из Полтавы пришел документ с угрозой: если мы с Андреем не явимся в "Ворсклу" в указанное время, так нас дисквалифицируют. Как раз тогда уже шел чемпионат Украины и полтавские болельщики требовали, чтобы Хомина и Чуйченко срочно вернули в команду. Ничего не поделаешь, пришлось возвращаться. С тех пор я уже не туркмен (улыбается). Гражданство этой страны аннулировано.

– Экзотический Туркменистан вас чем-то поразил?

– В этой стране много чего интересного. Впечатлило отсутствие оплаты за большую часть коммунальных услуг, дешевизна. За небольшие деньги в Туркменистане можно жить и не тужить. Понравились знаменитые туркменские дыни – они очень вкусные, ароматные и сочные. Таких у нас никогда не пробовал. Как-то "Копетдаг" играл на выезде недалеко от легендарного памятника древности и Культурного наследия ЮНЕСКО – руин города Мерв. В его окрестностях снимали легендарный фильм "Белое солнце пустыни".

ФУТБОЛЬНЫЕ ПУТИ, ВЕДУЩИЕ В… РОДНЫЙ ГОРОД

- Как складывалась ваша судьба по возвращении из Ашхабада?

- Непродолжительное время поиграл в "Ворскле", а затем откликнулся на приглашение бывшего игрока "Металлиста" Станислава Берникова, возглавлявшего липецкий "Металлург". Выступал там в сезоне-1999, после чего вернулся в Украину. Как раз тогда Виктор Пожечевский возглавлял ахтырский "Нефтяник", вот и предложил мне поиграть в его команде. Так я снова оказался в хорошо знакомой мне первой лиге. Помог, как мог – и в следующем сезоне уже играл в Александрии, куда вернулся в третий раз. В то время в "Полиграфтехнике" подобрался отличный коллектив, в котором играло целое созвездие опытных футболистов – Тарас Чопик, Юрий Мокрицкий, Сергей Танасюк, Александр Соболь, Роман Зуб, Владимир Гащин. Затем к ним добавились Игорь Плотко и Павел Иричук. Неудивительно, что в такой компании я много забивал – и снова стал лучшим бомбардиром первой лиги. По итогам сезона-2000/01 "Полиграфтехника" заняла третье место, которое позволило ей повыситься в ранге. Николай Лавренко был тогда, пожалуй, самым счастливым человеком, да и вся Александрия радовалась тому успеху.

- Первое пришествие александрийской команды в элиту оказалось непродолжительным: проведя в ней всего два сезона, она отказалась от участия в следующем чемпионате. На тот момент вы уже были игроком "Металлиста", куда перебрались за полгода до неутешительной судьбы "Александрии"…

- В команде родного города я всегда мечтал играть, и эта мечта сбылась в 34 года. Правда, второй круг сезона-2002/03, который я провел в составе "Металлиста", получился провальным. Команда в этом отрезке набрала всего семь очков. Этого оказалось маловато для того, чтобы уберечься от "вылета" из высшей лиги. Следующий сезон я снова проводил в первой лиге, однако отыграл в нем только осеннюю часть. Забил 5 мячей, которые помогли команде завоевать очки, такие необходимые для возвращения в класс сильнейших. Оно по итогам чемпионата состоялось, правда, уже без меня. Мне "стукнуло" 35, поэтому решил завершить активные выступления.

БОМБАРДИРСКИЙ ДУЭТ С ПЛОТНИКОВЫМ

- Неужели не хотелось стать абсолютным рекордсменом среди бомбардиров первой лиги, где вместе с Вадимом Плотниковым имеете одинаковый показатель – по 116 голов?

– Учитывая, что Плотников повесил бутсы на гвоздь после сезона-2000/01, который алчевская "Сталь" проводила в высшей лиге, я, конечно же, мог пополнить свой бомбардирский счет и превзойти указанный показатель хотя бы на один гол. Но не стал этого делать из солидарности и уважения к Вадиму. Мы с ним хорошо знакомы еще с тех пор, как были конкурентами. Часто общались по телефону, обсуждая наши общие футбольные темы. Хотя показатели по голам у нас одинаковые, но достигли мы их с разным количеством матчей в первой лиге. Если верить статистике, то у Плотникова их 305, у меня – 177.

- Среди многих ваших мячей – как в высшей, так и первой лигах, есть и забитые с пенальти. Имели ли свой секрет исполнения?

- Конечно. Прежде чем пробить, я всегда делал паузу. Внимательно следил за вратарем, что помогало поймать его на противоходе. Хотя могу отметить, что и голкиперы пытаются оставить того, кто выполняет одиннадцатиметровый, в дураках. Для этого они совершают обманчивые движения руками или корпусом, провоцируя своего визави. А некоторые влияют словами, всячески вводя в заблуждение. Как-то вратарь "Шахтера" Дмитрий Шутков сказал мне: "А я знаю, куда ты бьешь". Я не растерялся, и отвечаю: "А я знаю, куда ты падаешь". Разбежался – и забил (смеется).

ФУНКЦИОНЕР, АГЕНТ И СЧАСТЛИВЫЙ ДЕДУШКА

- После завершения карьеры игрока не было мыслей по поводу серьезной тренерской работы?

- Сначала помогал Геннадию Литовченко в работе с харьковской командой и даже с "молодежкой". Однако затем сосредоточился исключительно на исполнении административных обязанностей в ФК "Харьков". С тех пор прошло много времени, за которое я стал заниматься агентской деятельностью. Многие футболисты, которых я рекомендовал в тот или иной клуб, достигли определенных успехов. И не только в Украине, но и за ее пределами. Что, конечно же, не может не радовать. А еще постоянно участвую в матчах футбольных ветеранов. Причем не только в Харькове, но и в Александрии и Полтаве, где меня, как оказалось, до сих пор любят (довольно улыбается). Как-то еще до полномасштабной войны меня пригласили на выставочный матч с участием ветеранов полтавского футбола. Обрадовался, когда получил это приглашение, и охотно на него откликнулся. Приятно осознавать, что даже сыграв в сумме не так уж много матчей за "Ворсклу" в чемпионате (в первой лиге 21, в высшей 49 – прим. ред.), я забил 42 мяча. И это в общем количестве только за два года. По словам тамошних футбольных статистиков, никому из игроков, выступавших в главной команде Полтавы за всю ее историю, такой результативностью отличиться не удавалось. Для меня, как бомбардира, это самый приятный факт.

- В вашей семье к особенностям человека, много лет связанного с футболом, как относятся?

- С пониманием. В этом никаких проблем. Жена Марина всегда меня поддерживает в любых делах, причем не только футбольных. С ней мы вместе уже более трех десятков лет – после того, как поженились в 1992-м. Познакомились с моей "второй половинкой" в ​​Харькове. Мой товарищ пригласил в гости, а там я увидел Марину. Начали встречаться, а вскоре сыграли свадьбу. Есть уже взрослая дочь Оксана, которая подарила нам прекрасного внука. Его воспитанием все вместе и занимаемся. Чувствую себя счастливым дедушкой (улыбается).