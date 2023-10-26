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ВСУ уничтожили 29 вражеских танков за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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За среду было ликвидировано еще 810 оккупантов

ВСУ уничтожили 29 вражеских танков за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 26.10.23.

За среду, 25 октября, было ликвидировано еще 810 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 297120 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 133 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 29 танков и 30 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5141 (+29) ед,
  • боевых бронированных машин - 9715 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 7155 (+30) ед,
  • РСЗО - 834 (+1) ед,
  • средства ПВО - 556 (+2) ед,
  • самолетов - 320 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5389 (+17) ед,
  • крылатые ракеты - 1538 (0) ед,
  • корабли /катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9507 (+33) ед,
  • специальная техника - 1010 (+3) ед.
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