ВСУ уничтожили 29 вражеских танков за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 26.10.23.

За среду, 25 октября, было ликвидировано еще 810 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 297120 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 133 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 29 танков и 30 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: