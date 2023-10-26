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Анжелика Терлюга: WKF, вы украли мой финал, украли мою мечту

Общие новости
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(1 голосов)

Украинка возмущена действиями WKF

Анжелика Терлюга: WKF, вы украли мой финал, украли мою мечту

фото - Reuters

Новина українською

Анжелика Терлюга высказалась об историческом "золоте" Украины на чемпионатах мира по карате. В скандальном полуфинале она проиграла олимпийской чемпионке Ивет Гарановой — 4:6.

В "краже" финала Терлюга обвинила организаторов, в частности в обращении во Всемирную федерацию карате (WKF).

"WKF, вы украли мой финал, украли мою мечту. Сегодня вы меня сломали. Почему я снова должен биться из-за [организационных] или судейских ошибок? Почему вы так со мной поступили? Ответьте любой ответ, — говорится в сообщении Анжелики в Instagram .

В дальнейшем Терлюгу в Будапеште ожидает "бронзовый" финал.

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В статье: Анжелика Терлюга
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Источник:
Суспільне Спорт

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Комментарии (3)
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ssl2001 (ДНІПРО)
26.10.2023 в 15:08
Где протесты украинской стороны? Болгары подали протест и выигрышный поединок нашей спортсменки был повторен. К сожалению, уже не в нашу пользу. Я понимаю нашу спортсменку, отдавшую все силы в первом бою. На второй их уже увы не хватило. Гле наша Феедерация карате, где министр Гутцайт со своим министерством??? Почему мы не боремся за своих.
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0
0
Серпень (Voznesensk)
26.10.2023 в 15:04
Міжнародні спортивні чиновники - сволоти!
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0
0
oda1979 (Запорожье)
26.10.2023 в 11:14
Кто на ком стоял?
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+1
0

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