Анжелика Терлюга: WKF, вы украли мой финал, украли мою мечту

Анжелика Терлюга высказалась об историческом "золоте" Украины на чемпионатах мира по карате. В скандальном полуфинале она проиграла олимпийской чемпионке Ивет Гарановой — 4:6.

В "краже" финала Терлюга обвинила организаторов, в частности в обращении во Всемирную федерацию карате (WKF).

"WKF, вы украли мой финал, украли мою мечту. Сегодня вы меня сломали. Почему я снова должен биться из-за [организационных] или судейских ошибок? Почему вы так со мной поступили? Ответьте любой ответ, — говорится в сообщении Анжелики в Instagram .

В дальнейшем Терлюгу в Будапеште ожидает "бронзовый" финал.