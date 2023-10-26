Алексей Лень не сумел отличиться в стартовом матче сезона НБА
Михайлюк не вышел на площадку
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В НБА стартовал новый сезон 2023/2024. Украинцы Святослав Михайлюк и Алексей Лень не сумели отличиться. Первый наблюдал за победным матчем Бостона со скамейки запасных, а второй вышел на последние 2:25 минут встречи при счете 127:109 и не успел за отведенное время нечем отличиться.
Появившись на площадке, Алексей Лень официально начал свой 11-й сезон в НБА.
По этому показателю он сравнялся с Виталием Потапенко – они теперь вдвоем рекордсмены среди украинских игроков по количеству сезонов в качестве игрока в НБА.
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