Алексей Лень не сумел отличиться в стартовом матче сезона НБА

В НБА стартовал новый сезон 2023/2024. Украинцы Святослав Михайлюк и Алексей Лень не сумели отличиться. Первый наблюдал за победным матчем Бостона со скамейки запасных, а второй вышел на последние 2:25 минут встречи при счете 127:109 и не успел за отведенное время нечем отличиться.

Появившись на площадке, Алексей Лень официально начал свой 11-й сезон в НБА.

По этому показателю он сравнялся с Виталием Потапенко – они теперь вдвоем рекордсмены среди украинских игроков по количеству сезонов в качестве игрока в НБА.