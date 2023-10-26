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FIE закрыла вопрос о дисквалификации Ольги Харлан

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Украинка вернулась к соревнованиям 21 октября

FIE закрыла вопрос о дисквалификации Ольги Харлан

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международная федерация фехтования "закрыла вопрос" по дисквалификации лидера сборной Украины Ольги Харлан. Об этом сообщил президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев в комментарии для Суспильне Спорт.

Харлан получила черную карточку на чемпионате мира-2023 из-за отказа пожимать руку сопернице после поединка Анни Смирновой. После апелляции Федерации фехтования Украины решение удалось отсрочить на время мирового первенства, однако тогда дисквалификация вступила в силу.

Черная карточка для Харлан означала, что в момент вступления в силу дисквалификации она не сможет выступать на турнирах в течение 60 дней.
21 октября Харлан официально вернулась к соревнованиям — выступила на "сателлите" в Стамбуле, где стала чемпионкой.

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В статье: Ольга Харлан
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Источник:
Суспільне Спорт

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