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Метинвест начал серийное производство противоминных тралов для танков ВСУ. ФОТО

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Противоположные тралы изготовляют из украинской стали

Метинвест начал серийное производство противоминных тралов для танков ВСУ. ФОТО

metinvestholding.com

Новина українською

Группа Метинвест наладила серийное производство противоминных тралов для танков ВСУ на собственных мощностях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Противоположные тралы изготовляют из украинской стали на предприятиях Метинвест. Разработка проекта и изготовление экспериментальных образцов была начата летом 2023 года.

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Инженеры усовершенствовали противоминные тралы конструкции КМТ-7, сделав свой аналог: парные катки с креплением на танки для обезвреживания или подрыва на суше противотанковых и противопехотных мин. Себестоимость изготовления одного трала составляет около 2,5 млн. грн. с учетом дополнительного оборудования для экипажей танков, что требуется для монтажа средства.

Вес одного комплекта катков достигает 6,5 тонн, размер – 3,77 х 3,44 метра. По нормативам ВСУ один трал должен выдерживать 4-5 подрывов противотанковых мин. Поскольку тралы работают в паре, оба должны выдерживать от 8 до 10 взрывов. Трал штатно крепится на основные боевые танки ВСУ.

Тралы будут в первую очередь поставлять бригадам Нацгвардии и Сухопутных войск. Также был налажен выпуск компонентов для изделий, что позволяет быстро возвращать противоминные средства к работе в условиях фронта. Ремкомплекты содержат набор колес - по три единицы на один трал, ведь именно эти детали испытывают наибольшую нагрузку и повреждение во время проведения работ по разминированию.

"Противоменные тралы - важная составляющая контрнаступательных действий. Они не только защищают экипажи украинских танков, но и расчищают путь для пехоты. Наличие подобного оборудования, которое могут производить украинские предприятия, критически важно для страны во время войны. Это позволяет силам безопасности и обороны Украины" опираться на надежный тыл, в этом случае – на украинских металлургов, горняков и инженеров Метинвеста, чья работа помогла обеспечить войско надежными противоминными средствами", - рассказал командир 23-й Отдельной бригады охраны общественного порядка "Хортица" Национальной гвардии Украины Андрей Беляев после прохождения испытаний на полигоне.

Метинвест начал серийное производство противоминных тралов для танков ВСУ. ФОТО - изображение 1Метинвест начал серийное производство противоминных тралов для танков ВСУ. ФОТО - изображение 2Метинвест начал серийное производство противоминных тралов для танков ВСУ. ФОТО - изображение 3
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