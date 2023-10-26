Метинвест начал серийное производство противоминных тралов для танков ВСУ. ФОТО

Группа Метинвест наладила серийное производство противоминных тралов для танков ВСУ на собственных мощностях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Противоположные тралы изготовляют из украинской стали на предприятиях Метинвест. Разработка проекта и изготовление экспериментальных образцов была начата летом 2023 года.

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Инженеры усовершенствовали противоминные тралы конструкции КМТ-7, сделав свой аналог: парные катки с креплением на танки для обезвреживания или подрыва на суше противотанковых и противопехотных мин. Себестоимость изготовления одного трала составляет около 2,5 млн. грн. с учетом дополнительного оборудования для экипажей танков, что требуется для монтажа средства.

Вес одного комплекта катков достигает 6,5 тонн, размер – 3,77 х 3,44 метра. По нормативам ВСУ один трал должен выдерживать 4-5 подрывов противотанковых мин. Поскольку тралы работают в паре, оба должны выдерживать от 8 до 10 взрывов. Трал штатно крепится на основные боевые танки ВСУ.

Тралы будут в первую очередь поставлять бригадам Нацгвардии и Сухопутных войск. Также был налажен выпуск компонентов для изделий, что позволяет быстро возвращать противоминные средства к работе в условиях фронта. Ремкомплекты содержат набор колес - по три единицы на один трал, ведь именно эти детали испытывают наибольшую нагрузку и повреждение во время проведения работ по разминированию.

"Противоменные тралы - важная составляющая контрнаступательных действий. Они не только защищают экипажи украинских танков, но и расчищают путь для пехоты. Наличие подобного оборудования, которое могут производить украинские предприятия, критически важно для страны во время войны. Это позволяет силам безопасности и обороны Украины" опираться на надежный тыл, в этом случае – на украинских металлургов, горняков и инженеров Метинвеста, чья работа помогла обеспечить войско надежными противоминными средствами", - рассказал командир 23-й Отдельной бригады охраны общественного порядка "Хортица" Национальной гвардии Украины Андрей Беляев после прохождения испытаний на полигоне.