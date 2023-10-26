Новый премьер-министр Словакии заявил, что не будет поддерживать военную помощь Украине
"Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата"
TSO
Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, как и говорил во время избирательной кампании.
Как сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда", такое заявление он сделал в выступлении перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе.
Фицо заявил, что не будет поддерживать военную помощь Украине.
"Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата", – сказал он.
Премьер добавил также, что, по его мнению, на этом этапе войны у России "большие территориальные достижения, чем у Украины".
Также в выступлении на комитете он заявил, что не собирается поддерживать европейские санкции против России без оценки их влияния на страны Евросоюза.
Напомним, в среду 25 октября в Словакии официально утвердили новое правительство во главе с Робертом Фицо по итогам парламентских выборов.
На ключевых для Украины должностях оказались не склонные к поддержке Киева чиновники.
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