Сборная Украины по мини-футболу в стартовом матче ЧМ разгромила Алжир со счетом 9:1
При этом первый тайм закончился вничью
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Сборная Украины стартовала на чемпионате мира по мини-футболу, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.
К слову, этот чемпионат мира должна была принимать Украина. Однако из-за полномасштабного вторжения России право провести турнир перешло в ОАЭ.
В первом матче группового этапа "сине-желтые" разгромили сборную Алжира.
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Матч проходил под полным контролем нашей команды и закончился со счетом 9:1. Интересно, что при этом именно Алжир открыл счет в матче, а первый тайм закончился со счетом 1:1.
Отметим, что в нашей группе также играют Чехия и Таиланд. Следующий свой матч сборная Украины проведет в субботу, 28 октября, против Таиланда.
ЧМ-2023 по мини-футболу
1-й тур, 26 октября, ОАЭ.
Украина – Алжир 9:1
Голы: Дмитрий Бровко, 9, автоголы, 28, 32, 38, Игорь Кострома, 40, Никита Вовченко, 42, Андрей Слинкин, 44, 47, 48 – Идриси, 8
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