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Дания и США объявили о новых пакетах помощи Украине – на 522 и 150 млн долларов соответственно

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Танки, БМП от датчан и много боеприпасов от американцев

Дания и США объявили о новых пакетах помощи Украине – на 522 и 150 млн долларов соответственно

фото из свободных источников

Новина українською

Дания и США объявили о новых пакетах военной помощи Украине.

Правительство Дании объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 3,7 млрд датских крон (более 522 млн долларов).

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Об этом объявило в четверг Министерство обороны Дании.

Отмечается, что в 13-й по счету пакет помощи вошли БМП-2 и танки Т-72, бронированные инженерно-эвакуационные машины, боеприпасы и дроны.

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О том, что Соединенные Штаты выделили Украине нового пакета военной помощи на сумму 150 миллионов долларов, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен отметил, что в новый пакет помощи входят средства противовоздушной обороны, артиллерийские, противотанковые и другие средства, которые "еще больше усилят способность Украины защищать свою территорию от российских наступательных действий, продолжая при этом контрнаступление против российских войск".

Этот пакет помощи стал 49-ым в рамках механизма Presidential Drawdown Authority с февраля 2022 года, в рамках которого украинские военные получают оборудование с американских складов.

В Пентагоне отдельно уточнили, что пакет военной помощи содержит:

  • дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, зенитные комплексы Stinger;
  • боеприпасы для систем HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;
  • противотанковые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin;
  • два миллиона патронов для стрелкового оружия;
  • приборы ночного видения;
  • подрывные боеприпасы;
  • зимнее снаряжение и запчасти и другое вспомогательное оборудование.
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В статье: война с россией
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УП

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