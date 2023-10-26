Дания и США объявили о новых пакетах помощи Украине – на 522 и 150 млн долларов соответственно
Танки, БМП от датчан и много боеприпасов от американцев
фото из свободных источников
Дания и США объявили о новых пакетах военной помощи Украине.
Правительство Дании объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 3,7 млрд датских крон (более 522 млн долларов).
Об этом объявило в четверг Министерство обороны Дании.
Отмечается, что в 13-й по счету пакет помощи вошли БМП-2 и танки Т-72, бронированные инженерно-эвакуационные машины, боеприпасы и дроны.
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О том, что Соединенные Штаты выделили Украине нового пакета военной помощи на сумму 150 миллионов долларов, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен отметил, что в новый пакет помощи входят средства противовоздушной обороны, артиллерийские, противотанковые и другие средства, которые "еще больше усилят способность Украины защищать свою территорию от российских наступательных действий, продолжая при этом контрнаступление против российских войск".
Этот пакет помощи стал 49-ым в рамках механизма Presidential Drawdown Authority с февраля 2022 года, в рамках которого украинские военные получают оборудование с американских складов.
В Пентагоне отдельно уточнили, что пакет военной помощи содержит:
- дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, зенитные комплексы Stinger;
- боеприпасы для систем HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;
- противотанковые ракеты TOW и противотанковые системы Javelin;
- два миллиона патронов для стрелкового оружия;
- приборы ночного видения;
- подрывные боеприпасы;
- зимнее снаряжение и запчасти и другое вспомогательное оборудование.
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