Украинка Соломия Винник - чемпионка мира по борьбе U-23
Украинка продемонстрировала невероятный результат
https://ukrwrestling.com.ua
Женская сборная Украины завоевала три медали на чемпионате мира по вольной борьбе U23
Соревнования проходят в столице Албании, Тиране.
Украинка Саломея Винник стала чемпионкой мира U23 в весовой категории 59 кг. В финале наша борчина одолела Сену Нагамото из Японии.
Бронзовые награды мирового первенства завоевали: Манола Скобельская (68 кг) и Анастасия Алпеева (76 кг).
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