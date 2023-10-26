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Украинка Соломия Винник - чемпионка мира по борьбе U-23

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Украинка продемонстрировала невероятный результат

Украинка Соломия Винник - чемпионка мира по борьбе U-23

https://ukrwrestling.com.ua

Новина українською

Женская сборная Украины завоевала три медали на чемпионате мира по вольной борьбе U23

Соревнования проходят в столице Албании, Тиране.

Украинка Саломея Винник стала чемпионкой мира U23 в весовой категории 59 кг. В финале наша борчина одолела Сену Нагамото из Японии.

Бронзовые награды мирового первенства завоевали: Манола Скобельская (68 кг) и Анастасия Алпеева (76 кг).

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В статье: женская сборная Украины по борьбе
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