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ВСУ ликвидировали 560 оккупантов за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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За минувшие сутки было уничтожено 30 единиц техники

ВСУ ликвидировали 560 оккупантов за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 27.10.23.

За четверг, 26 октября, было ликвидировано еще 560 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 297680 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 30 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 11 боевых бронированных машин и 7 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5145 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 9726 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 7162 (+7) ед,
  • РСЗО - 834 (0) ед,
  • средства ПВО - 556 (0) ед,
  • самолетов - 320 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5390 (+1) ед,
  • крылатые ракеты - 1538 (0) ед,
  • корабли /катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9513 (+6) ед,
  • специальная техника - 1011 (+1) ед.
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