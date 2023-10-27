ВСУ ликвидировали 560 оккупантов за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 27.10.23.

За четверг, 26 октября, было ликвидировано еще 560 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 297680 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 30 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 11 боевых бронированных машин и 7 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: