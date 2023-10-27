ВСУ ликвидировали 560 оккупантов за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За минувшие сутки было уничтожено 30 единиц техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 27.10.23.
За четверг, 26 октября, было ликвидировано еще 560 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 297680 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 30 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 11 боевых бронированных машин и 7 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 5145 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 9726 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 7162 (+7) ед,
- РСЗО - 834 (0) ед,
- средства ПВО - 556 (0) ед,
- самолетов - 320 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5390 (+1) ед,
- крылатые ракеты - 1538 (0) ед,
- корабли /катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9513 (+6) ед,
- специальная техника - 1011 (+1) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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