Ночная атака Шахедами: враг атаковал двумя волнами. ПВО работала в двух областях
В результате происшествия никто из граждан не пострадал
фото из свободных источников
Российские захватчики этой ночью устроили очередную воздушную атаку по южным областям Украины, применив ударные дроны. По вражеским целям работала ПВО ВСУ, однако был и "прилет".
Об этом сообщают спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона "Единые новости" и председатель Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Кима.
Войска РФ направляли дроны-камикадзе двумя волнами - в каждой было по три БПЛА, а под атаку попали Николаевская и Херсонская области.
"То есть, общее количество - шесть (дронов), и пять из них были уничтожены", - рассказала офицер.
Гуменюк уточнила, что два "Шахеда" были сбиты силами и средствами ПВО в Николаевской области, и еще три - на Херсонщине.
"К сожалению, произошло попадание в объект инфраструктуры. Возник пожар, но он не критический, локализован, и спасатели работают", - сказала Гуменюк о "прилете" в Николаевской области.
Она также рассказала, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал. По словам Гуменюк, противник, судя по всему, при нынешней воздушной атаке подыскивал новую тактику.
"Они пристраиваются и пытаются найти способ, который будет для них максимально эффективен", - отметила она.
Как рассказал начальник Николаевской ОВА, в ночь на 27 октября за пределами города Вознесенск были зафиксированы удары вражеских "Shahed 131/136".
"В результате попадания произошел пожар, который был локализован в 06:00. Без пострадавших", - сообщил он.
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