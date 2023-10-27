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Ночная атака Шахедами: враг атаковал двумя волнами. ПВО работала в двух областях

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В результате происшествия никто из граждан не пострадал

Ночная атака Шахедами: враг атаковал двумя волнами. ПВО работала в двух областях

фото из свободных источников

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Российские захватчики этой ночью устроили очередную воздушную атаку по южным областям Украины, применив ударные дроны. По вражеским целям работала ПВО ВСУ, однако был и "прилет".

Об этом сообщают спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона "Единые новости" и председатель Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Кима.

Войска РФ направляли дроны-камикадзе двумя волнами - в каждой было по три БПЛА, а под атаку попали Николаевская и Херсонская области.

"То есть, общее количество - шесть (дронов), и пять из них были уничтожены", - рассказала офицер.

Гуменюк уточнила, что два "Шахеда" были сбиты силами и средствами ПВО в Николаевской области, и еще три - на Херсонщине.

"К сожалению, произошло попадание в объект инфраструктуры. Возник пожар, но он не критический, локализован, и спасатели работают", - сказала Гуменюк о "прилете" в Николаевской области.

Она также рассказала, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал. По словам Гуменюк, противник, судя по всему, при нынешней воздушной атаке подыскивал новую тактику.

"Они пристраиваются и пытаются найти способ, который будет для них максимально эффективен", - отметила она.

Как рассказал начальник Николаевской ОВА, в ночь на 27 октября за пределами города Вознесенск были зафиксированы удары вражеских "Shahed 131/136".

"В результате попадания произошел пожар, который был локализован в 06:00. Без пострадавших", - сообщил он.

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В статье: война с россией
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Источник:
rbc

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