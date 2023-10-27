На коллаборанта Олега Царева совершили покушение в Ялте - СМИ

Ночью местные жители заметили большое скопление машин оперативных служб возле дома Олег Царева.

Бывший народный депутат Украины от запрещенной Партии регионов Олег Царев подвергся нападению во временно оккупированном городе Ялта в Крыму. Об этом сообщают российские СМИ, а также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в пятницу, 27 октября

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Россияне утверждают, что на Царева напали с ножом и нанесли ему тяжелые раны. Его госпитализировали "в тяжелом состоянии". Ночью местные жители заметили большое скопление машин оперативных служб возле дома Царева.

По словам Андрющенко, есть информация о том, что Олег Царев мог получить не ножевые, а огнестрельные ранения.

"Состояние до сих пор неизвестно, но перспективы хорошие. По крайней мере - приятные", - добавил он.

В свою очередь коллаборационист Владимир Рогов утверждает, что на Царева напали возле санатория имени Кирова в Ялте. По предварительным данным, в него стреляли. Его состояние неизвестно.

Напомним, Олега Царева приговорили к 12 годам лишения свободы заочно. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.