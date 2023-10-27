WTA Elite Trophy. Киченок и Эйкери потерпели поражение во втором матче парного турнира

Людмила Киченок и Ульрике Эйкери не сумели выиграть второй матч в группе малого Итогового турнира. Украинско-норвежская пара на турнире в Китае уступили Мию Като и Алдиле Сутджиади.

WTA Elite Trophy. Чжухай, Китай

Людмила Киченок/Ульрикке Эйкери (Украина/Норвегия, 3) - Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия, 2) 3:6, 7:6(5), 6-10

Ранее теннисистки уступили обладательницам wild card Ван Сиюй и Сюй Ифань. Завтра китаянки будут бороться с Като и Сутджиади за выход в финал.

Напомним, Людмила выигрывала парный трофей на турнире в Чжухае в двух предыдущих розыгрышах.