WTA Elite Trophy. Киченок и Эйкери потерпели поражение во втором матче парного турнира
А шансы были
Фото:БТУ
Людмила Киченок и Ульрике Эйкери не сумели выиграть второй матч в группе малого Итогового турнира. Украинско-норвежская пара на турнире в Китае уступили Мию Като и Алдиле Сутджиади.
WTA Elite Trophy. Чжухай, Китай
Людмила Киченок/Ульрикке Эйкери (Украина/Норвегия, 3) - Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия, 2) 3:6, 7:6(5), 6-10
Ранее теннисистки уступили обладательницам wild card Ван Сиюй и Сюй Ифань. Завтра китаянки будут бороться с Като и Сутджиади за выход в финал.
Напомним, Людмила выигрывала парный трофей на турнире в Чжухае в двух предыдущих розыгрышах.
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