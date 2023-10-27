Венгрия и Словакия заблокировали выделение помощи Украине от ЕС, - Politico

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, известные своими пророссийскими взглядами, заблокировали выделение Украине 50 миллиардов евро помощи от ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломата, знакомого с ходом обсуждений

Так, по словам источника, Орбан заявил, что поддержка ЕС не работает, а новоизбранный премьер Словакии Фицо сослался на проблемы коррупции в Украине.

Отмечается, что для обновления бюджета ЕС требует поддержки всех 27 стран-членов. Ранее Брюссель в этом вопросе сталкивался только с яростным сопротивлением Венгрии, но сейчас к ней присоединилась еще и Словакия.

При этом решение об обновлении бюджета блока должно быть принято до конца года, поскольку нынешнее финансирование ЕС для Украины должно закончиться именно тогда.