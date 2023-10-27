  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский Прометей узнал соперников в групповом этапе Лиги чемпионов
В тренде

Женский Прометей узнал соперников в групповом этапе Лиги чемпионов

Общие новости
(1 голосов)

Наша команда ранее уже играла с этими соперницами

Женский Прометей узнал соперников в групповом этапе Лиги чемпионов

Фото: СК Прометей / Автор невідомий

Новина українською

Стали известны все участники группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу.

К группе E присоединилась румынская Альба Блаж.

Также соперниками украинской команды станут французское Волеро Ле-Канне и польский ЛКС, В прошлом году Прометей, Волеро и Альба также играли в одной группе Лиги чемпионов.

По теме
yellow-arrow
В РФС заявили, что УЕФА намерен допустить юношеские сборные России U-17 со следующего года
yellow-arrow
Александр Красюк рассказал, где Усик проведет тренировочный лагерь перед боем с Фьюри
yellow-arrow
За покушением на Царева стоит СБУ – источник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ВК Прометей СК Прометей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Xsport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде