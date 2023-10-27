Женский Прометей узнал соперников в групповом этапе Лиги чемпионов
Наша команда ранее уже играла с этими соперницами
Фото: СК Прометей / Автор невідомий
Стали известны все участники группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу.
К группе E присоединилась румынская Альба Блаж.
Также соперниками украинской команды станут французское Волеро Ле-Канне и польский ЛКС, В прошлом году Прометей, Волеро и Альба также играли в одной группе Лиги чемпионов.
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Источник:Xsport.ua
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