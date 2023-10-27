Женский Прометей узнал соперников в групповом этапе Лиги чемпионов

Стали известны все участники группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу.

К группе E присоединилась румынская Альба Блаж.

Также соперниками украинской команды станут французское Волеро Ле-Канне и польский ЛКС, В прошлом году Прометей, Волеро и Альба также играли в одной группе Лиги чемпионов.