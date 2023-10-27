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Украина вернула тела 50 защитников

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Вечная слава павшим Героям

Украина вернула тела 50 защитников

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В результате проведенных мероприятий сегодня возвращено 50 павших защитников Украины.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Как отмечается, сегодня по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 50 погибших (умерших) защитников Украины.

"Вооруженные Силы Украины обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения следственных действий и судебных экспертиз", - отметили в Координационном штабе.

В сообщении отмечается, что реализация мероприятия осуществлялась Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и стала возможной благодаря взаимодействию с Объединенным центром при СБ Украины, МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВД) , ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГПС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины при содействии и непосредственном участии представителей Международного Комитета Красного Креста.

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