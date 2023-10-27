Россия потеряла минимум бригаду в наступлении на Авдеевку – Зеленский

Российская Федерация лишилась как минимум бригады, пытаясь взять в осаду и захватить Авдеевку, заявил президент Украины Владимир Зеленский британскому премьер-министру Риши Сунаку.

Об этом сообщает офис президента Украины.

27 октября президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании. Владимир Зеленский поблагодарил Риши Сунака за мощные слова поддержки Украины, которые прозвучали в британском парламенте 23 октября.

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Президент также выразил благодарность за всю своевременную и разностороннюю помощь от Соединенного Королевства, в частности за недавний пакет оборонной поддержки на 100 млн фунтов стерлингов.

Собеседники подробно обсудили ситуацию на фронте.

"Россия и дальше будет пытаться оккупировать весь Донбасс. Оккупанты предприняли несколько попыток окружить Авдеевку, но каждый раз наши воины останавливали х и отбрасиывали назад, нанося болезненные потери. В этих попытках враг потерял как минимум бригаду", - заявил Зеленский.

Президент Украины и премьер-министр Великобритании обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности по усилению украинской системы ПВО ракетами и средствами для борьбы с дронами.

Зеленский также проинформировал Сунака о ситуации в Черном море и о действиях России, которые создают опасность для гражданского судоходства.

По словам Зеленского, "зерновой коридор" продолжит функционировать несмотря на все угрозы. Собеседники обсудили дальнейшую работу над внедрением страхования гражданских судов.

Лидеры также поделились оценками ситуации на Ближнем Востоке и согласились, что прекращение эскалации конфликта будет в интересах мирового сообщества.

Стороны также скоординировали позиции по сотрудничеству на международных площадках и сохранению международной поддержки Украины.