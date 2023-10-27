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УАФ написала очередное письмо УЕФА - просит обратить внимание на включение крымских клубов в РФС

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УАФ снова обратилась к УЕФА

УАФ написала очередное письмо УЕФА - просит обратить внимание на включение крымских клубов в РФС

фото из свободных источников

Новина українською

УАФ в очередной раз обратилась в УЕФА с официальным письмом, в котором просит принять решительные меры по возможной интеграции футбольных клубов с оккупированных территорий Украины в турниры страны-агрессора.

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"Вынуждены в очередной раз обратиться по поводу вопроса, по которому неоднократно вели с вами коммуникацию в течение последнего года, а именно — противоправных действий российского террористического государства и России в отношении украинского государства и футбола. В данном случае — по поводу попыток интегрировать футбольные клубы из временно оккупированных регионов Украины в российские национальные чемпионаты, что сейчас продвигается вперед без каких-либо препятствий и ограничений. Несмотря на правовой аспект, согласно которому УЕФА в 2014 году предоставил временно оккупированной Автономной Республике Крым особый статус, обеспечивающий ее защиту от захватнического поведения России.

Недавно заместитель министра спорта России Одесса Байсултанов заявил, что футбольные клубы с оккупированных территорий Украины должны быть включены в чемпионаты России, отметив также, что исключение крымских клубов из второго дивизиона чемпионата России в 2014 году согласно требованиям УЕФА было ошибкой, и у Россию "не должна волноваться из-за позиции УЕФА и ФИФА".

Мы более чем обеспокоены тем, как развивается ситуация, и просим УЕФА обратить особое внимание и принять решительные меры по описанному выше нарушению, беззаконию и проявлению исключительного неуважения ко всей футбольной семье", - говорится в письме УАФ.

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В статье: УЕФА УАФ война с россией
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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djeff2015 (Запоріжжя)
27.10.2023 в 21:46
що значить "просить звернути увагу"???? треба рішуче вимогати покарання для цих потвор. тільки так, а не інакше.
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