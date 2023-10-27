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Суд не удовлетворил апелляцию Павелко по содержанию под стражей, он останется в СИЗО

Общие новости
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Президент УАФ останется под стражей до 23 ноября

Суд не удовлетворил апелляцию Павелко по содержанию под стражей, он останется в СИЗО

АНДРІЮК ONLINE

Новина українською

Сегодня, 27 октября, в апелляционном суде города Львова рассматривалась апелляция на решение Шевченковского районного суда о продлении меры пресечения (содержание под стражей) президенту УАФ Андрею Павелко.

Напомним, что ранее срок пребывания Павелко под стражей был продлен на 48 дней – содержание под стражей до 23 ноября.

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Заслушав обе стороны, судья принял решение не удовлетворять апелляционную жалобу и тем самым оставил Андрея Васильевича в СИЗО.

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Напомним, что также под стражей также находится генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий — в сентябре ему продлили срок пребывания в СИЗО до 3 ноября.

Оба функционера проходят подозреваемыми по делу о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
27.10.2023 в 22:59
Даже не знаю что уже и думать. Андрей Павелко должен быть с нами! Нам нужны его идеи, его твердая рука. Если не он, то просто больше некому! Отец хочет обнять своих сынов-футболистов. А сыны футболисты хотят припасть к его широкой груди и всех победить. Свободу, ему!
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scorpius (Ck)
27.10.2023 в 20:30
oda в шоке
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alex.belogubko (одесса)
27.10.2023 в 19:37
ставьте Шеву --футбол без руководителя
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