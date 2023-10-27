Суд не удовлетворил апелляцию Павелко по содержанию под стражей, он останется в СИЗО

Сегодня, 27 октября, в апелляционном суде города Львова рассматривалась апелляция на решение Шевченковского районного суда о продлении меры пресечения (содержание под стражей) президенту УАФ Андрею Павелко.

Напомним, что ранее срок пребывания Павелко под стражей был продлен на 48 дней – содержание под стражей до 23 ноября.

Заслушав обе стороны, судья принял решение не удовлетворять апелляционную жалобу и тем самым оставил Андрея Васильевича в СИЗО.

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Напомним, что также под стражей также находится генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий — в сентябре ему продлили срок пребывания в СИЗО до 3 ноября.

Оба функционера проходят подозреваемыми по делу о хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.