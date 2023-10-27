В Севастополе подорвался противоминный российский катер Владимир Козицкий - вероятно, что на мине РФ
Поврежденный катер буксиры оттянули к берегу
В Крыму близ Севастополя получил повреждение большой гидрографический катер "Владимир Козицкий" Черноморского флота РФ, предназначенный для поиска морских мин.
Вероятно, корабль подорвался на российской мине.
По словам очевидцев, корабль внезапно подорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты, где перед этим медленно "нарезал круги" последние несколько дней. Сообщают, что из машинного отделения повалил дым.
К "закурившему" кораблю подогнали буксир и оттянули его в сторону Стрелецкой бухты.
Позже информацию подтвердили в ВСУ.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" указала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Укринформ.
"Нельзя исключать такую "досаду" в российском исполнении, потому что напомню, даже по опыту того, как они обустраивали минно-взрывные заграждения на левом берегу, а затем неосторожно взорвав Каховскую ГЭС сами же себе усложнили жизнь разбрасыванием большой водой тех мин, которые готовили для Сил обороны. Так, наказание не только небесное, но и морское постигнет тех, кто разбрасывал мины в Черном море", - отметила Гуменюк.
Популярное сейчас
- Старания Судакова и Ризныка на фоне общих заниженных ожиданий. Обзор матча Барселона – Шахтер
- Бывший нападающий Миная: Еду брали с собой из дома, кому-то родственники переводили средства, кто-то в долги залез
- Золотой мяч 2023. Где и когда состоится церемония вручения награды
- ВСУ уничтожили 111 единиц техники за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
Новости по теме
- 20:48 Украинские Дания и США объявили о новых пакетах помощи Украине – на 522 и 150 млн долларов соответственно
- 16:15 Украинские Метинвест начал серийное производство противоминных тралов для танков ВСУ. ФОТО
- 08:19 Украинские ВСУ уничтожили 29 вражеских танков за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян