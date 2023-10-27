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В Севастополе подорвался противоминный российский катер Владимир Козицкий - вероятно, что на мине РФ

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Поврежденный катер буксиры оттянули к берегу

В Севастополе подорвался противоминный российский катер Владимир Козицкий - вероятно, что на мине РФ

Новина українською

В Крыму близ Севастополя получил повреждение большой гидрографический катер "Владимир Козицкий" Черноморского флота РФ, предназначенный для поиска морских мин.

Вероятно, корабль подорвался на российской мине.

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По словам очевидцев, корабль внезапно подорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты, где перед этим медленно "нарезал круги" последние несколько дней. Сообщают, что из машинного отделения повалил дым.

К "закурившему" кораблю подогнали буксир и оттянули его в сторону Стрелецкой бухты.

Позже информацию подтвердили в ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" указала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Укринформ.

"Нельзя исключать такую "досаду" в российском исполнении, потому что напомню, даже по опыту того, как они обустраивали минно-взрывные заграждения на левом берегу, а затем неосторожно взорвав Каховскую ГЭС сами же себе усложнили жизнь разбрасыванием большой водой тех мин, которые готовили для Сил обороны. Так, наказание не только небесное, но и морское постигнет тех, кто разбрасывал мины в Черном море", - отметила Гуменюк.

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В статье: война с россией
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