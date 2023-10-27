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Ольга Харлан: Не вижу логики в действиях FIE относительно допуска россиян и белорусов под нейтральным флагом

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Украинка возмущена

Ольга Харлан: Не вижу логики в действиях FIE относительно допуска россиян и белорусов под нейтральным флагом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фехтовальщица Ольга Харлан рассказала о подготовке к дальнейшим стартам и отношениях среди иностранных спортсменов об участии атлетов из России и Беларуси на международных турнирах в статусе "нейтральных" в интервью для Общественного Спорта.

О подготовке к турнирам и последующих стартах

"Мы тренируемся здесь (в Турции) с начала сентября. Ближайшие старты у нас 10 ноября – Кубок мира в Алжире, продолжение олимпийской квалификации. Там также будут личные и командные соревнования.

Будем ли соревноваться в Украине? Планируем. У нас будет турнир памяти Андриевского, он пройдет во Львове, кажется, 21 декабря. Мы по всей сборной приедем туда и будем тренироваться. Поедем домой, потому что уже давно не были.

О шансах отобраться на Олимпиаду в команде

"Шансы есть, у нас большой шанс. Мы идем пятые в олимпийской квалификации как первая европейская команда на попадание на Олимпийские игры. Надо просто выходить, фехтовать, делать то, что мы можем. А можем много. Считаю, что нам нужно сейчас только подниматься и добывать очки".

Какой состав будет бороться за попадание на Олимпиаду в команде сабли

"Не знаю, варьировался ли состав команды. В последнее время у нас один состав: Елена Кровацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова и я. На протяжении всего сезона было так. В Алжире будем выступать таким же составом".

Как иностранные спортсмены реагируют на допуск "нейтральных" россиян и готовы ли бойкотировать бои с ними

"Могу сказать, что я уже не удивляюсь тому, что делает Международная федерация. Апогей этому был в Милане, то, что произошло со мной. Но они все продолжают это делать, не вижу логики, мне это непонятно. Конечно. , общаюсь с коллегами из других стран, они знают, что это несправедливо, но олимпийский отбор все понимают.

Наверное, так, не видят в этом ничего плохого, возможно, кто-то не хочет смотреть на это с этой стороны. Все нацелены на Олимпийские игры – как-то так. Но мы видим поддержку от других стран, и так же многие спортсмены и федерации не молчат. Другое дело, что в Международной федерации не обращают на это внимания.

Нам нужно распространять информацию, нужно говорить, говорить, что мы делали все эти месяцы, когда их допустили. Мне кажется, у меня не было ни одного соревнования, где я бы не говорила об этой ситуации с нейтральными спортсменами. Понимаю, что спортсмены из других стран смотрят, что делает их федерация: если она говорит что-нибудь сделать, то они и делают. Я со своей стороны говорю, что мы, атлеты – голос. Мой пример хороший, хотя и очень тяжелый. Думаю, из этого можно взять что-нибудь для себя".

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В статье: Ольга Харлан
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Источник:
Суспільне Спорт

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