Брат Фьюри: Бой Тайсона с Усиком завершится в первой половине

Брат чемпиона WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) Шейн Фьюри заявил, что "Цыганский король" одержит уверенную победу над обладателем титулов WBO, WBA, IBO, IBF украинцем Александра Усика (21-0, 14 KO):

"Глядя на предыдущий поединок Усика, я думаю, что завершение состоится в первой половине боя. Слушайте здесь все зависит от настройки Тайсона. Если Тайсон захочет со старта прессиговать Усика, "Цыганского короля" непросто сдержать. И он не какой-то застывший идиот, который только может джебить правой рукой. Он может сразиться на короткой дистанции, средний, он мощно бьет, быстрый, хорошо двигается на ногах. Слушайте, Тайсона не так просто избить, не правда ли? И он достаточно жесток."

Напомним, что 28 октября Фьюри подрается с Фрэнсисом Нганну.