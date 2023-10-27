Брат Фьюри: Бой Тайсона с Усиком завершится в первой половине
Но правда в пользу украинца
фото - boxingscene.com
Брат чемпиона WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) Шейн Фьюри заявил, что "Цыганский король" одержит уверенную победу над обладателем титулов WBO, WBA, IBO, IBF украинцем Александра Усика (21-0, 14 KO):
"Глядя на предыдущий поединок Усика, я думаю, что завершение состоится в первой половине боя. Слушайте здесь все зависит от настройки Тайсона. Если Тайсон захочет со старта прессиговать Усика, "Цыганского короля" непросто сдержать. И он не какой-то застывший идиот, который только может джебить правой рукой. Он может сразиться на короткой дистанции, средний, он мощно бьет, быстрый, хорошо двигается на ногах. Слушайте, Тайсона не так просто избить, не правда ли? И он достаточно жесток."
Напомним, что 28 октября Фьюри подрается с Фрэнсисом Нганну.
Популярное сейчас
- Жирона – Сельта Виго. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура чемпионата Испании
- Лионель Месси выбыл из борьбы за награду самому ценному игроку МЛС
- На коллаборанта Олега Царева совершили покушение в Ялте - СМИ
- Кажется, всех все устроило. Барселона – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор поединка
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри