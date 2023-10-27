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Брат Фьюри: Бой Тайсона с Усиком завершится в первой половине

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Но правда в пользу украинца

Брат Фьюри: Бой Тайсона с Усиком завершится в первой половине

фото - boxingscene.com

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Брат чемпиона WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) Шейн Фьюри заявил, что "Цыганский король" одержит уверенную победу над обладателем титулов WBO, WBA, IBO, IBF украинцем Александра Усика (21-0, 14 KO):

"Глядя на предыдущий поединок Усика, я думаю, что завершение состоится в первой половине боя. Слушайте здесь все зависит от настройки Тайсона. Если Тайсон захочет со старта прессиговать Усика, "Цыганского короля" непросто сдержать. И он не какой-то застывший идиот, который только может джебить правой рукой. Он может сразиться на короткой дистанции, средний, он мощно бьет, быстрый, хорошо двигается на ногах. Слушайте, Тайсона не так просто избить, не правда ли? И он достаточно жесток."

Напомним, что 28 октября Фьюри подрается с Фрэнсисом Нганну.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.10.2023 в 19:54
этого боя не будет --ФЬЮРИ ищет кому продать по дороже свой пояс
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