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За покушением на Царева стоит СБУ – источник

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Коллаборант находится в критическом состоянии

За покушением на Царева стоит СБУ – источник

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Новина українською

Покушение на коллаборанта экс-нардепа Олега Царёва - спецоперация Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в спецслужбе.

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По словам источника УП, Царёв давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления и поэтому является абсолютной законной целью.

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"Это не просто фанатик "русского мира", а человек, который лично приехал вместе с российскими танками захватывать Киев", - отмечает наш собеседник.

Детали спецоперации пока не разглашаются. В то же время подтверждается, что в Царёва попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

По оперативной информации, состояние экс-нардепа критическое.

Напомним, что 27 октября появилась информация от российских коллаборационистов, что на бывшего народного депутата Украины (четырех созывов от "Партии регионов") Олега Царёва совершено покушение в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму.

Официального подтверждения этим данным не было.

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В статье: война с россией
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