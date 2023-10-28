Ассист Малиновского, наезд Клоппа на Дешама, интерес Барсы к Цыганкову. Главные новости за 27 октября
Самые интересные новости за 27 октября, которые вы могли пропустить
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Инсайдер: Золотой мяч снова выиграет Лионель Месси
Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что обладателем Золотого мяча 2023 года снова станет аргентинец Лионель Месси. Напомним, что звездный нападающий уже имеет рекордные 7 Золотых мячей. В понедельник, 30 октября, состоится традиционная церемония награждения. Событие состоится в парижском театре "Шатле". Начало – в 18:00.
Женская сборная Украины потерпела свое третье поражение в группе Лиги наций
В пятницу, 27 октября, женская сборная Украины провела свой третий матч в группе Лиги наций. После поражений от Сербии и Польши с одинаковым счетом 1:2, вчера наши девушки проиграли и в выездном матче сборной Греции. Свой следующий поединок в Лиге наций украинки проведут снова против Греции 31 октября во все том же Ираклионе, хотя матч и будет для нашей команды и условно домашним.
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Юрген Клопп раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал наставника национальной команды Франции Дидье Дешама за вызов в сборную защитника Ибраима Конате. Напомним, футболист пропустил матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Тулузой" (5:1).
"Проблема в том, что у него было несколько травм, а Дешам заставил его играть 90 и 87 минут в последних двух матчах, поэтому мы оставили его отдыхать. Он мог бы выйти на поле, но ему еще предстоит сыграть в воскресенье. Итак, господин Дешам, именно так мы даем игрокам отдых, а не на три минуты. Но в остальном мы более чем довольны Конате".
СМИ: Барселона внимательно следит за Цыганковым
Испанский гранд внимательно следит за украинским вингером "Жироны" Виктором Цыганковым. По информации издания Fichajes, прогресс игрока в Испании нравится как главному тренеру каталонцев Хави, так и спортивному директору Деко. Вероятно, "Барса" сделает попытки по игроку после окончания сезона – в клубе несколько обеспокоены вниманием "Баварии", мюнхенцы тоже присматриваются к Цыганкову. Напомним, что в этом сезоне Виктор провел 8 матчей за "Жирону", отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
Малиновский отметился ассистом, Довбик вышел в основе, Цыганков – на замену
27 октября в Серии А "Дженоа" принимал "Салернитану". В стартовом составе генуэзцев вышел украинский хавбек Руслан Малиновский и отметился ассистом. Заменили Малиновского на 58-й минуте, по лицу Руслана можно было понять, что решение тренера ему не очень понравилось. "Жирона" вырвала победу над "Сельтой" в компенсированное время и возглавила таблицу как минимум до Эль-Класико. Довбик вышел в основе, Цыганков – на замену спустя месяц после полученной травмы. Артем отыграл 67 минут, Виктор появился со скамейки запасных на 79-й минуте.
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