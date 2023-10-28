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Силы обороны за сутки ликвидировали 740 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Также уничтожены 85 единиц техники

Силы обороны за сутки ликвидировали 740 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Украинские Силы обороны ликвидировали 740 оккупантов. Также было уничтожено 85 единиц техники противника.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 298420 (+740 за минувшие сутки) лиц,
  • танков ‒ 5167 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 9749 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 7180 (+18) ед,
  • РСЗО – 834 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 558 (+2) ед,
  • самолетов – 320 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (+9),
  • крылатых ракет ‒ 1541 (+3),
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9524 (+11) ед,
  • специальной техники – 1011 (+0).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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