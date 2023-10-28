Силы обороны за сутки ликвидировали 740 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Также уничтожены 85 единиц техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Украинские Силы обороны ликвидировали 740 оккупантов. Также было уничтожено 85 единиц техники противника.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 298420 (+740 за минувшие сутки) лиц,
- танков ‒ 5167 (+22) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 9749 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 7180 (+18) ед,
- РСЗО – 834 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 558 (+2) ед,
- самолетов – 320 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (+9),
- крылатых ракет ‒ 1541 (+3),
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9524 (+11) ед,
- специальной техники – 1011 (+0).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Популярное сейчас
- Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.10.2023
- Колос - Динамо Киев: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
- Золотой мяч снова выиграет Месси, - Романо
- Реал, Бавария и Арсенал победили в ЛЧ, Шахтер назначил нового тренера. Главные новости за 24 октября
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн