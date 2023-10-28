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Украинские силы ПВО ночью сбили три крылатых ракеты Искандер

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Защитники продолжают работать над ликвидацией угроз

Украинские силы ПВО ночью сбили три крылатых ракеты Искандер

Zelenskiy Official

Новина українською

Россия атаковала территорию Украины в ночь с 27 на 28 сентября. Около часа был зафиксирован запуск ракет по Днепропетровщине.

В общей сложности захватчики выпустили четыре крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К". Украинские силы ПВО уничтожили три единицы.

“Пуски осуществлялись из района Джанкоя из временно оккупированного Крыма.

Зенитными ракетными подразделениями воздушного командования “Восток” Воздушных Сил ВС Украины сбиты три крылатые ракеты, четвертая – тоже не достигла своей цели”, - говорится в отчете командования.

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В статье: ПВО война с россией
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