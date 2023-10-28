Йожеф Сабо: Одно название осталось от Динамо

Бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал ничью "бело-синих" с "Колосом" в рамка 12-го тура УПЛ.

- В каждой игре Динамо и пропускает, и мало создает. Одно название осталось от Динамо. А игры как таковой нет. Нет скоростного футбола. Есть переводы слева-направо через середину, через Бражка. Но что дальше? Я не вижу скоростных забеганий. А когда пытаются идти через центр, попадают в скопление соперников. И каждый раз одно и то же. А стопроцентных моментов в этой игре я и не вспомню.

- Что, возможно, стоит сделать, чтобы что-то изменилось?

- Остается ждать. Наверное, Луческу ничего больше дать команде не может, а уходить не хочет. Уволить его не могут, потому что за это надо платить. Вот все и остается, как есть.