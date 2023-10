Усик прибыл на бой Фьюри – Нганну. Видео

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) прибыл на поединок между чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1; 24 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Keeping a close eye on @Tyson_Fury?



Oleksandr Usyk is in the building #BattleOfTheBaddest | Now | Live on TNT Sports Box Office pic.twitter.com/RdJxWz2KPq