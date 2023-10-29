Силы обороны ликвидировали за сутки более шести сотен россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Почти 3,5 десятка техники уничтожены
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
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Украинские силы обороны ликвидировали 660. Также они уничтожили 34 единицы вражеской техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 299 080 (+660 за минувшие сутки) человек,
- танков ‒ 5175 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 9758 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 7188 (+8) ед,
- РСЗО – 834 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 558 (+0) ед,
- самолетов – 320 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (+0),
- крылатых ракет ‒ 1544 (+3),
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9532 (+8) ед,
- специальной техники – 1012 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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