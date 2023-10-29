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Силы обороны ликвидировали за сутки более шести сотен россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Почти 3,5 десятка техники уничтожены

Силы обороны ликвидировали за сутки более шести сотен россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

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Украинские силы обороны ликвидировали 660. Также они уничтожили 34 единицы вражеской техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 299 080 (+660 за минувшие сутки) человек,
  • танков ‒ 5175 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 9758 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 7188 (+8) ед,
  • РСЗО – 834 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 558 (+0) ед,
  • самолетов – 320 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (+0),
  • крылатых ракет ‒ 1544 (+3),
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9532 (+8) ед,
  • специальной техники – 1012 (+1).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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