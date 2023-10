Две легенды. Усик смотрел бой Фьюри рядом с Роналду – ВИДЕО

Во вчерашнем поединке между чемпионом мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри и эксчемпионом UFC Фрэнсиса Нганну победу по очкам одержал британец. На арене в Эр-Рияде собралось немало мировых знаменитостей.

В частности, присутствовал украинский боксер Александр Усик. Он сидел позади Криштиану Роналду. Их на трибунах поймал объектив видеокамеры.

The crowds reaction once the camera goes from Usyk to Cristiano ????



???? SIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUUUU ????



pic.twitter.com/kUs7wHvgvn