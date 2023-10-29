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Две легенды. Усик смотрел бой Фьюри рядом с Роналду – ВИДЕО

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Их поймал объектив телекамер

Две легенды. Усик смотрел бой Фьюри рядом с Роналду – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем поединке между чемпионом мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри и эксчемпионом UFC Фрэнсиса Нганну победу по очкам одержал британец. На арене в Эр-Рияде собралось немало мировых знаменитостей.

В частности, присутствовал украинский боксер Александр Усик. Он сидел позади Криштиану Роналду. Их на трибунах поймал объектив видеокамеры.

Кроме них в Эр-Рияде следили за боксом Роналдо, Луиш Фигу, Майк Тайсон, Рио Фердинанд, Мэнни Пакьяо, Конор Макгрегор и другие.

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Усик прибыл на бой Фьюри – Нганну. Видео
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В статье: Криштиану Роналду Александр Усик Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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