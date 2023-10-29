Две легенды. Усик смотрел бой Фьюри рядом с Роналду – ВИДЕО
Их поймал объектив телекамер
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке между чемпионом мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри и эксчемпионом UFC Фрэнсиса Нганну победу по очкам одержал британец. На арене в Эр-Рияде собралось немало мировых знаменитостей.
В частности, присутствовал украинский боксер Александр Усик. Он сидел позади Криштиану Роналду. Их на трибунах поймал объектив видеокамеры.
The crowds reaction once the camera goes from Usyk to Cristiano ????— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) October 28, 2023
???? SIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUUUU ????
pic.twitter.com/kUs7wHvgvn
Кроме них в Эр-Рияде следили за боксом Роналдо, Луиш Фигу, Майк Тайсон, Рио Фердинанд, Мэнни Пакьяо, Конор Макгрегор и другие.
Популярное сейчас
- Бизнесмен, кандидат, диктатор: все, что вы не знали о Флорентино Пересе
- "Показал себя достойно, но пропустил между ног". A Bola оценила Трубина в матче Бенфика -- Каса Пиа (1:1)
- Силы обороны ликвидировали за сутки более шести сотен россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Кажется, всех все устроило. Барселона – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор поединка
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Травмированный Неймар выступил моделью нижнего белья бренда Ким Кардашьян. ФОТО